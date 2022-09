Teatro Panettone di Ancona: presentata la stagione teatrale

Una stagione teatrale che si fa in quattro, ampliando la propria offerta, arricchendo il proprio cartellone ma mantenendo invariati il costo del biglietto e aggiornando gli orari per favorire una migliore fruizione per il pubblico di ogni età.

Torna la stagione teatrale del Teatro Panettone che quest’anno vede ben quattro rassegne, capaci di captare l’interesse di un vasto pubblico, dai più piccoli ai più grandi.

Sulle tavole del teatro di Brecce Bianche che dal 2007 è affidato alle cure del Gruppo teatrale Recremisi il quale si è fatto carico in questi anni delle spese di recupero della struttura e della sua gestione, vedrà per la stagione 2022-2023 l’ottava edizione del “Made in Marche & Co”, rassegna di teatro comico/contemporaneo, realizzata con professionisti marchigiani e nazionali che si svolgerà dal 1° ottobre 2022 al 15 aprile 2023 per numero di otto rappresentazioni.

La sesta edizione di “Tout le Cirque”, rassegna di circo-teatro, con compagnie nazionali e regionali, che si svolgerà dal 28 gennaio 2023 al 18 marzo 2023 per un totale di cinque rappresentazioni dei più importanti artisti circensi nazionali.

La prima edizione di “CircoL’Azione – Storie Fantastiche” rassegna di teatro dedicato soprattutto a giovanissimi e alle loro famiglie; una proposta per trascorrere insieme ed in modo alternativo le domeniche pomeriggio; si svolgerà dal 16 ottobre 2022 al 23 febbraio 2023, per un totale di sette rappresentazione di attori/compagnie nazionali.

La prima edizione di “Teatro contemporaneo ” rassegna di prosa di autori contemporanei; che si svolgerà dal 22 ottobre 2022 al 16 dicembre 2022, per un totale di cinque rappresentazione di compagnie amatoriali ma che hanno al loro attivo otre 40 anni di esperienza.

La programmazione del Teatro Panettone, che nasce in collaborazione con Amat e FITA Marche e presentata oggi dall’assessore alla Cultura Paolo Marasca e dal direttore artistico Massimo Duranti, già nelle scorse edizioni ha richiamato spettatori non solo da Ancona ma anche da tutta la provincia.

“La crescita dell’offerta culturale della città permette di iniziare ad investire energie in tutti i quartieri – interviene l’assessore alla Cultura e Turismo, Paolo Marasca, alla presenza del Sindaco Valeria Mancinelli che ha portato il proprio saluto -. Il Teatro Panettone diventa quindi, sempre di più, uno dei luoghi privilegiati per lo spettacolo dal vivo e anche la produzione in residenza. L’Amministrazione lo ha fortemente voluto con i recenti lavori di riqualificazione, e chi lo gestisce dimostra una passione e una competenza tali da renderlo a tutti gli effetti uno dei teatri di elezione della città”.

“Operiamo in un clima di grande collaborazione – ha sottolineato Gilberto Santini, direttore dell’Amat – con un teatro di grande vitalità che ospita spettacoli di qualità, implementando l’offerta culturale del territorio”.

“La stagione del Panettone svolge anche un ruolo di natura sociale, oltre che culturale, sia in virtù della sua collocazione in un’area periferica e densamente abitata, sia per il prezzo contenuto dei biglietti – ha spiegato Massimo Duranti, presidente di Gruppo teatrale Recremisi e curatore delle rassegne del Teatro Panettone -. Il nostro obiettivo inoltre, è portare a teatro giovani, anziani e quest’anno anche i bambini con la propria famiglia la domenica pomeriggio, persone del quartiere e di tutta la città, e lo facciamo dando spazio ad artisti di grande qualità”.

Con un ulteriore sforzo, nonostante la situazione generale, il Teatro Panettone mantiene invariato il costo del biglietto che è di 10 euro; per i giovani under 18 e studenti universitari, ingresso ridotto a 8,0 euro.

Questo il programma delle rassegne

Made in Marche & Co 2022 – 2023

Piero Massimo Macchini Sabato 01/10/2022 ore 21.00 “Fortuna Macchini”

Matthias Martelli Venerdì 28/10/2022 ore 21.00 “La nascita del Giullare”

Luigi Moretti Sabato 12/11/2022 ore 21.00 “Ulisse, Macerata”

Oscar Genovese Sabato 26/11/2022 ore 21.00 “Diavoli”

Cesare Catà Sabato 10/12/2022 ore 21.00 “L’urlo della farfalla” Jim Morrison e il mito di Dioniso

Giulia Pont Sabato 14/01/2023 ore 21.00 “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina”

Caravan Brembreg Sabato 01/04/2023 ore 21.00 “Il falegname non muore mai”

Collettivo Hospites Sabato 15/04/2023 ore 21.00 “La Cena”

Tout le Cirque 2023

C’Art Teatro Sabato 28/01/2023 ore 21.00 “ Zona franca “

Teatro Necessario Sabato 04/02/2023 ore 21.00 “Clown in Libertà”

Paola Lombardo Sabato 18 /02/2023 ore 21.00 “Concert jouet”

Magda Clown Circo Sabato 04/03/2023 ore 21.00 “SIC TRANSIT – Cerimonia sacra di circo profano”

Collettivo Clown Sabato 18/03/2023 ore 21.00 “Clown Spaventati Panettieri”

CircoL’Azione – Storie Fantastiche 2022/2023

Giacomino Pinolo Domenica 16/10/2022 ore 17.45 “ Mi metto in bolla”

Lannutti & Corbo Domenica 06/11/2022 ore 17.45 “ Zirk Commedy”

Fantateatro Giovedì 08/12/2022 ore 17.45 “Peter Pan”

Compagnia Begheré Domenica 18/12/2022 ore 17.45 “ Rendez-vous! “

Illoco Teatro Domenica 08/01/2023 ore 17.45 “U-Mani”

Nuovo Melograno Domenica 22/01/2023 ore 17.45 “La stanza della fantasia”

Illoco Teatro Domenica 26/02/2023 ore 17.45 “Lumen”

Teatro contemporaneo 2022

Gruppo Teatrale Recremisi Sabato 22/10/2022 ore 21.00 “La Lezione”

Gruppo Teatrale Recremisi Venerdì 18/11/2022 ore 21.00 “ Nell’attesa”

Gruppo Teatrale Recremisi Sabato 19/11/2022 ore 21.00 “ Nell’attesa”

Teatro DRAO & TeaTroTre Sabato 03/12/2022 ore 21.00 “Sorelle Materassi”

Teatro DRAO & TeaTroTre Venerdì 16/12/2022 ore 21.00 “Rosalyn”

