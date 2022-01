Teatro Panettone, lo spettacolo di sabato sostituito con il Circo Pacco

Ancona – Causa forza maggiore (positività al Covid) la compagnia Teatro Necessario non potrà essere sabato prossimo 29 gennaio al Teatro Panettone con il Suo spettacolo Clown in Libertà, a chiusura della rassegna Tout Le Cirque. La serata a teatro sarà comunque confermata dalla presenza della compagnia Circo Pacco con il suo spettacolo “Paccotilgia Deluxe” . Per l’occasione dell’ultimo spettacolo di circo teatro, il Teatro Panettone sarà lieto di offrire un ingresso GRATUITO a tutti gli UNDER 7 anni.

Risate a non finire con Circo Pacco, compagnia composta da Alessandro Galletti e Francesco Garuti, in arte Frank Duro & Gustavo Leumann. La visual comedy, il non verbale e il teatro fisico caratterizzano il linguaggio espressivo di questa coppia comica. Il loro estro dà vita a “100% Paccottiglia”, prima produzione e spettacolo della compagnia che dal 2013 viene replicato all’interno di festival di teatro di strada, piste da circo e rassegne. Con questo spettacolo vincono il Premio Magnoberta (2013), il Milano Clown Festival (2014), il Clown&Clown Festival (2015) e si aggiudicano il secondo posto al Premio Italiano Artisti di Strada nel 2016. Nel 2018 producono la versione integrale dello spettacolo “Paccottiglia Deluxe: cialtroneria di qualità superiore”

Lo spettacolo verrà presentato per la prima volta nel teatro Le Musichall di Torino, diretto da Arturo Brachetti. A seguito di un tour internazionale in Australia, nel 2019 la compagnia inizia una nuova creazione intitolata The Winner.

In 100% Paccottiglia i due protagonisti, rifiutati dal Nouveau Cirque e radiati dal circo classico, tentano di allestire il loro spettacolo, cercando con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico, a colpi di numeri al limite del ridicolo, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili. Una visual comedy per tutta la famiglia irriverente e dissacrante, una vera parodia sul mondo del circo contemporaneo. Durata: 60 minuti

I biglietti sono in vendita alla Casa della Musica di Ancona, in corso Stamira, online su su vivaticket.it e sul sito di amatmarche.net. La prenotazione telefonica al n. 071. 2072439