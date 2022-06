E’ tempo di saggi all’Istituto musicale “Nelio Biondi” di Camerino. Infatti è stato predisposto, con il patrocinio della Città di Camerino e la collaborazione dell’Andrea Bocelli Foundation, un ricco calendario di appuntamenti che da sabato 11 giugno e fino al 24 giugno andranno a concludere le attività didattiche di questo anno scolastico 2021/2022.

Nell’Auditorium Andrea Bocelli dell’Accademia della musica, sede dell’Istituto, i giovani allievi proporranno vari repertori musicali studiati in maniera individuale e nei vari laboratori di musica d’insieme che sono stati attivati.

Il 16 giugno è prevista anche una uscita dagli ambienti dall’accademia per trasferirsi presso l’Asterix pub dove l’orchestra CamarS’ax, diretta dal m° Roberto Micarelli, terrà un concerto.

Soddisfatto il direttore Vincenzo Correnti, sia per i risultati ottenuti e sia per il numero importante di scritti raggiunto, nonché per le tantissime attività che si sono realizzate nel corso di questo anno comunque segnato dalla pandemia: master, laboratori, concerti e incontri, alcuni dei quali organizzati in collaborazione con associazioni camerti e non, che confermano l’importanza di questa realtà musicale sul territorio.