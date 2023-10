Tentata rapina in un abitazione, arrestato uomo dalla Polizia

Verso le ore 20.00 di ieri sera gli operatori di Polizia, mentre si trovavano nei pressi di piazza Rosselli per un ordinario servizio di controllo del territorio, venivano allertati da una donna. Questa riferiva loro che un individuo si era introdotto arbitrariamente in un’abitazione. Immediatamente gli uomini di via Gervasoni raggiungevano il luogo indicato dalla donna e udivano urla di aiuto provenire dai piani alti dello stabile in questione. Raggiunto il piano in questione gli operatori trovavano due donne che chiedevano aiuto in quanto un uomo, mai visto prima, poco prima aveva dapprima suonato insistentemente alla porta d’ingresso e, una volta che una delle due donne apriva la porta per vedere di chi si trattava, si introduceva in modo violento dentro l’appartamento. In quel momento il soggetto si trovava chiuso a chiave all’interno della camera da letto. Gli operatori chiedevano al soggetto di aprire la porta della camera da letto ma, non ricevendo risposta alcuna, decidevano di aprire con forza la porta. Il soggetto veniva trovato seduto sul letto mentre frugava tra gli oggetti personali delle due donne. Alla vista degli operatori questo si alzava tentando la fuga ma veniva prontamente bloccato dagli uomini della Polizia e condotto immediatamente presso gli uffici di via Gervasoni. Il soggetto, trentenne di origine nigeriana con precedenti giudiziari, veniva tratto in arresto per il reato di tentata rapina aggravata. L’A.G. informata ne disponeva la traduzione presso la casa circondariale “Montacuto”.