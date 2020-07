Terminal Bus di Ancona, ubriaco importuna donne

Nel tardo pomeriggio di ieri il giovane, in evidente stato di ubriachezza, ha importunato alcune donne in attesa del bus presso il terminal adiacente la stazione ferroviaria di Ancona C.le, attirando l’attenzione dei passanti e degli operatori Polfer intervenuti immediatamente.

Il giovane ha tentato più volte di sottrarsi al controllo della Polfer mostrando un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti degli agenti uno dei quali veniva colpito con una testata.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il 24enne, agli arresti domiciliari e autorizzato a recarsi al lavoro in orari prestabiliti, non aveva fatto rientro presso il proprio domicilio. E’ stato pertanto arrestato e tradotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.