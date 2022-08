Ternana-Ascoli 2-3, Bucchi: Abbiamo dominato la gara

Queste le dichiarazioni di Mister Bucchi al termine della partita vinta dall’Ascoli contro la Ternana al Liberati.

“Abbiamo cercato di non concedere ripartenze al Palermo, abbiamo creato moltissime palle gol e meritato indubbiamente la vittoria, peccato per gli errori commessi in occasioni dei due gol avversari. Queste sono le partite da giocare e da cercare di vincere e dominare di fronte a un grandissimo pubblico e ai nostri numerosi tifosi, che hanno fatto un viaggio lunghissimo e ringraziamo per questo. Era giusto giocarla così, senza rimpianti”.