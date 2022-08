Ternana-Ascoli 2-3, Gondo fa volare i bianconeri

L’Ascoli vince e conferma un ottimo inizio di stagione violando Terni.

Gondo show e l’Ascoli vola in testa. Tre gol e sette punti. Il festival del gol inizia al 27’, dopo il palo di Botteghin al 5’: Nedelcearu buca l’intervento sulla fascia destra, Pigliacelli se la ritrova lì e respinge sui piedi di Gondo, che sigla il più classico dei gol “alla Inzaghi” e porta in vantaggio l’Ascoli. Secondo gol di fila per l’ex punta della Cremonese. Non sarà l’ultimo. Al 36’ il Palermo la riapre con il solito Brunori, bravo a bucare Leali sugli sviluppi di un corner. La tranquillità, però, dura una decina di minuti: al 46’ Gondo realizza il gol del sabato con un cucchiaio delicato su verticalizzazione di Caligara. Al 56’, poi, l’attaccante chiude il match con la prima tripletta in carriera, sinistro all’angolino da posizione defilata su assist di Bidaoui. Al 62’ Segre riapre la partita con un colpo di testa, ma l’esordio è amaro. Il Palermo, infatti, perde la sfida e resta anche in dieci per l’espulsione di Valente (89′). Il tris di Gondo condanna Corini alla prima sconfitta.