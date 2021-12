Terremoto, Canone TV nella bolletta Enel del 1° bimestre 2022

Enel Italia Srl, con una nota dell’ufficio Affari Territoriali e Protezione Civile, in riferimento all’addebito del canone di abbonamento alla televisione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e successivi, ha comunicato alle Amministrazioni locali dell’area “cratere” che, come noto, il pagamento del canone ad uso privato è stato sospeso in bolletta fino al 31 dicembre 2020 e che, con la ripartenza della fatturazione, le società di vendita del Gruppo Enel provvederanno ad addebitare, nel primo bimestre 2022, la quota annua del canone tv 2021 e la prima rata del canone 2022.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito web della RAI (www.canone.rai.it), dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Loading...