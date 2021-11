Terzo weekend per la Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna

Acqualagna (PU) – Terzo weekend in arrivo per la 56° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna che continua a celebrare il Re incontrastato della tavola sabato 6 e domenica 7 novembre 2021. Tantissimi eventi con ospiti, chef stellati e esperti del prelibato frutto della terra.

Sabato 6 alle ore 10 a Teatro Conti il convegno a cura dell’Assam e dell’Università Politecnica delle ‘Marche dal titolo ‘Tartuficoltura e territorio’. Alle ore 15 i bambini tornano protagonisti al Salotto da gustare per il cooking show ‘Le Mani in pasta’: scuola di cucina per bambini. A cura dell’associazione Professionale Cuochi Italiani, Chef Antonio Bedini. (Ingresso Gratuito, solo su prenotazione 334 2526561).

Alle ore 18 degustazione e cooking class con lo chef Roberto Dormicchi di Triglia di Bosco per una ricetta speciale e insolita: Farro e tartufo. Crema di patate e porro con maltagliati integrali di farro e tartufo bianco. Roberto Dormicchi (Triglia di Bosco). Evento promosso e organizzato da Museo del Tartufo di Acqualagna – Alte Marche Creative; Opera soc. Coop. in collaborazione con Prometeo il farro. Abbinamento vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini e Consorzio Tutela Vini Piceni. Costo 10 euro (compreso ingresso Museo del Tartufo). Info e prenotazioni 334 2526561.

Domenica 7 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12 in cammino alla Gola del Furlo con i ‘Belfortissimi’ per una passeggiata accessibile a tutti in uno dei luoghi più belli del territorio. Alle 14.45 saranno poi a Teatro Conti per un incontro pubblico: ‘Cinque ragazzi e una Jolette sulla strada per Santiago’, il racconto di 902 chilometri percorsi tra solidarietà, lavoro di squadra, impegno, determinazione e amicizia. Il racconto di un viaggio per riflettere insieme alle autorità e alle associazioni presenti sull’importanza di questi aspetti nella vita di tutti i giorni e nello sviluppo di inclusione. (ingresso libero, consigliata la prenotazione).

Alle ore 12.30 al Salotto da gustare spettacolo con chef Antonella Ricci e chef Vinod Sookar, Ristorante Omonimo (Celia Messapica, Brindisi) – 1 stella Michelin. La ricetta: Incanulate al ferretto con ragù bianco di agnello e tartufo bianco di Acqualagna, mantecate al caciocavallo stagionato in grotta. Abbinamento vino a cura di IMT/Vini e Consorzio Tutela Vini Piceni. Tartufo offerto da Le Trifole. Costo 20 euro. (Info e prenotazioni 334 2526561)

Alle ore 18 al Salotto da gustare arriva chef Moreno Cedroni, Ristorante La Madonnina del Pescatore (2 stelle Michelin). Ricetta: Il tartufo bianco di Acqualagna dolce e salato.

Abbinamento vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini e Consorzio Tutela Vini Piceni. Tartufo offerto da Urbani Tartufi Costo 30 euro. (Info e prenotazioni 334 2526561).

Seguirà il conferimento da parte del sindaco Luca Lisi della Ruscella d’Oro 2021.

Tutti i giorni di Fiera

Vivere l’appassionante ricerca del tartufo, scoprirne i segreti, gli aneddoti con i tartufai di Acqualagna che guideranno i turisti all’interno delle tartufaie con il loro cani per simulare la caccia all’oro bianco. Un’esperienza che potranno vivere anche i bambini dai 4 ai 14 anni in pieno centro, dove sorge il Parco della Repubblica. Ai bambini sarà consegnato il vanghino del tartufaio. Appuntamento gratuito mattino e pomeriggio.

Con l’iscrizione gratuita al “Club Amici di Acqualagna Capitale del Tartufo”, si possono ricevere info e suggerimenti utili come il pratico “Ricettario del tartufo” oppure le quotazioni del mercato del Tartufo. Per essere sempre informati sui prezzi esiste, infatti, la Borsa del Tartufo online, unica in Italia e consultabile al sito del comune.

TARTUFO È CULTURA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Il Tartufo Bianco e la sua cultura sono una ricchezza nazionale candidate a diventare Patrimonio dell’Umanità. La Fiera valorizza tutte le risorse del territorio che ruotano attorno al pregiato fungo, organizzando incontri, esperienze di cucina, presentazioni di libri ed importanti eventi espositivi.

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Com’è cambiato il territorio di Acqualagna e che cosa si è conservato dei suoi luoghi, delle sue persone, delle sue tradizioni? Tra gli appuntamenti di questa edizione, due mostre fotografiche per conoscerlo e lasciarsi affascinare.

La mostra fotografica “Volti – Acqualagna ’50 – ‘60” dell’Archivio fotografico Paci di

Fossombrone ripercorre la storia di Acqualagna durante gli anni ’50 e ’60 attraverso i volti di quegli anni, come cuore pulsante di vitalità e memoria storica ed umana di una realtà oggi divenuta Distretto economico del Tartufo. Una collettiva di immagini realizzate da uno dei fotografi più conosciuti del territorio. Il percorso della mostra, su pannelli espositivi, si snoda in Corso Roma e all’interno del Museo Archeologico.

Sempre all’interno del Museo Archeologico, la mostra fotografica “Acqualagna Capitale del Tartufo. 1966 – 2019 / Storia, uomini, passione”, contenuta nel volume omonimo che raccoglie mezzo secolo di storia, a cura del giornalista Davide Eusebi. Sono momenti di vita acqualagnese in 50 anni di Fiera con i volti di personaggi illustri amanti del prezioso tubero di Acqualagna e la mostra d’arte contemporanea, donazioni di Campanelli, Piattella, Porcelli, Tosti, Torcoletti, Fedele e Di Donato.

La 56° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è organizzata dal Comune di Acqualagna con il patrocino del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il sostegno della Regione Marche e di Food Brand Marche.

Main sponsor sono: Cariaggi, T&C Tartufi Tentazioni, Ginevra Calzature, Tabui, LC, Urbani Tartufi, La Cerbara, Profilglass.