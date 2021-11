Tifosi biancorossi in festa per il decennale del Club Lube nel Cuore. Oggi alle 20 la serata dei supporter all’Eurosuole Forum

Un raduno già sold out e una serata ricca di ospiti significativi per celebrare dieci anni all’insegna della passione per la Cucine Lube Civitanova e i colori biancorossi. La giornata di oggi, martedì 9 novembre 2021, sarà ricordata a lungo come decimo anniversario di Lube nel Cuore, tifoseria organizzata tra le più numerose e importanti del panorama pallavolistico italiano.

Location a effetto l’Eurosuole Forum, teatro di tante emozioni sportive. Alle 20 si aprirà l’evento dedicato (già sold out) di fronte alle telecamere di Arancia Television, con diretta sul canale 210 del digitale terrestre e sui canali social Facebook e YouTube di @lubenelcuore, Lube Volley e Radio Arancia. Al microfono del giornalista Gianluca Pascucci si alterneranno Albino Massaccesi, amministratore delegato e vicepresidente di A.S. Volley Lube, Giuliana Grifantini, presidente del Club di LNC, Giacomo Andreani, presidente onorario di LNC e Pino Cozzi, responsabile dei rapporti con i tifosi. In sala anche altri fondatori e sostenitori storici del Club. Sono previste sorprese per i soci partecipanti e per tutti i sostenitori.

L’appello social di Lube nel Cuore

Per festeggiare il compleanno tutti i tifosi sono invitati a pubblicare il loro ricordo più bello dei 10 anni di storia del Club.

Basta condividere foto o video su Instagram e Facebook utilizzando l’hashtag #10lubenelcuore e il tag @lubenelcuore.