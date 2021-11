Torna a Pergola la CioccoVisciola

Torna a Pergola l’evento natalizio più dolce: la CioccoVisciola. Il 4, 5 e 8 dicembre uno dei Borghi più belli d’Italia ospita la festa della cioccolata e del visciolato di Pergola.

La manifestazione, giunta alla 11esima edizione, è una grande vetrina per la città e le sue eccellenze, in primis proprio il vino di visciole, ma anche per i tanti altri squisiti prodotti tipici, dal tartufo al miele, dal vino Pergola doc all’olio e ai formaggi.

Nella splendida cornice del centro storico, stand di prodotti tipici e cioccolateria di qualità, tante idee regalo, degustazioni, intrattenimento per bambini e il tradizionale raduno camper (4, 5, 6, 7, 8 dicembre).

L’amministrazione comunale è al lavoro, dopo lo stop forzato dell’anno scorso per la pandemia, per una edizione che sappia coniugare sicurezza e ospitalità: «Dopo i riscontri positivi avuti per l’impostazione data alla Fiera Nazionale del Tartufo, chiusa con un bilancio molto soddisfacente – spiega la sindaca Simona Guidarelli – vogliamo adottare per la CioccoVisciola un format del tutto simile, per il massimo rispetto delle norme di sicurezza e grande attenzione per limitare assembramenti».

Nel periodo più magico dell’anno, tre giornate all’insegna del gusto, della bellezza e del divertimento: «L’obiettivo è quello di promuovere, come sempre, la città e le sue eccellenze, sia enogastronomiche che storico-artistiche. Invitiamo gli espositori a partecipare a questa importante vetrina che ormai da anni è la CioccoVisciola, con i loro prodotti».

Gli espositori interessati possono contattare per tutte le informazioni il Comune di Pergola al numero 0721.7373277 o alla mail [email protected]