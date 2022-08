Torna a Senigallia il grande Gigi Cifarelli

Un’occasione assolutamente da non perdere,quella del 29 agosto dalle ore 19.30 presso i bagni M48 di Michele Mercanti. Di ritorno dal lungo tour siciliano, il noto chitarrista Gigi Cifarelli farà tappa proprio a Senigallia accompagnato da una ritmica di tutto rispetto: Giorgio Bartoloni alla batteria e Ricky Burattini alle tastiere.

Gigi Cifarelli, stimatissimo chitarrista dalla personalità unica e poliedrica, coinvolgente e imprevedibile salirà sul palco alle ore 19:30 e ci condurrà in un lungo viaggio musicale che toccherà i più svariati generi e sarà colorato dall’inconfondibile timbro della sua voce.

I concerti di Gigi sono sempre imprevedibili: le idee nascono sul momento in base alle sensazioni che ricava e alle sinergie che si possono creare fra i musicisti e con il pubblico. Il repertorio resta però sempre ancorato alle atmosfere legate al suo percorso di vita e musicale, che ama esplorare e rielaborare ogni volta. Può spaziare perciò da sue composizioni alle calde tinte del blues, alternare i grandi classici del jazz a pietre miliari del pop internazionale o della tradizione italiana, in particolare quella napoletana. Nelle performance predilige attorniarsi di musicisti amici, lasciando all’invenzione e all’interazione fra loro gran parte di ciò che accade, mentre lui dirige le situazioni guidandoli. Lo accompagnano in questo viaggio Giorgio Bartoloni, classe 1961, batterista che spazia dal jazz al funk, dal latin al pop, fino alle tendenze elettroniche di jungle e drum & bass. Dopo aver frequentato il Berklee College of Music di Boston, ha iniziato una lunga carriera con importanti collaborazioni (Franco Cerri, Randy Bernsen, Mick Goodrick, Ramberto Ciammarughi, Carl Palmer, Alex Baroni e molti altri). Alle tastiere Ricky Burattini uno dei più conosciuti ed apprezzati musicisti delle Marche.

L’ingresso è libero,per informazioni e prenotazioni contattare Michele 3383738660.