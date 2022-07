Torna a Urbino la celebre PalaMontefeltro di Piero della Francesca

Ricollocata la replica del capolavoro nella Chiesa di San Bernardino per le celebrazioni dei 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro.

Signore, condottiero e umanista, Federico da Montefeltro (1422 – 1482) rese Urbino la culla e il centro del Rinascimento.

Il 2022 è l’anno che celebra i 600 anni dalla nascita del Duca, il Comitato Nazionale per le Celebrazioni, che vede come capofila i Comuni di Urbino e Gubbio, ha organizzato un ricco programma di appuntamenti.

Tra le iniziative si segnala una grande novità: il collocamento della replica della Pala Montefeltro di Piero della Francesca nella Chiesa di San Bernardino, dove riposano le spoglie di Federico e del figlio Guidobaldo, restaurata per l’anniversario.

Un’operazione eccezionale resa possibile grazie alla replica in scala 1:1 realizzata da Haltadefinizione, tech company del gruppo Franco Cosimo Panini Editore, specializzata nella digitalizzazione e riproduzione di opere d’arte. Nel 1811, la Madonna col Bambino e santi, angeli e Federico da Montefeltro (Pala di San Bernardino o Pala Montefeltro) venne requisita dalle truppe francesi inviate da Napoleone. Al tempo Piero della Francesca non godeva di grande ammirazione perché non rispecchiava il gusto artistico dell’imperatore. Il capolavoro, invece di partire per la Francia fu inviato alla Pinacoteca di Brera, ed entrò così a far parte della collezione milanese.

Il collocamento della replica della Pala Montefeltro nel mausoleo si inserisce pienamente nelle iniziative per la valorizzazione dei territori del Duca di Urbino, qui ritratto in una delle rappresentazioni più iconiche.

La riproduzione del capolavoro restituisce con fedeltà sia i colori che la superficie dell’opera, rendendo ben visibili la forma e le pennellate.

“La tecnologia permette di replicare fedelmente un’opera d’arte e restituirla al luogo d’origine, sperimentando nuovi approcci per la valorizzazione e per la divulgazione dell’arte. Il ricollocamento della monumentale pala di Piero della Francesca, artista profondamente legato alla corte di Urbino e al duca di Montefeltro, ci fa comprendere appieno come la replica sia uno strumento che consente di riempire un vuoto, restituendo al territorio e alla comunità un’opera custodita altrove” afferma Luca Ponzio, amministratore delegato di Haltadefinizione.

La digitalizzazione in gigapixel permette di ottenere esemplari digitali a elevata risoluzione dei dipinti: il frutto dell’applicazione di questa tecnologia sono immagini dettagliatissime formate da miliardi di pixel che consentono di indagare – e ricreare – l’opera nei più piccoli dettagli.

Grazie alle più moderne tecniche fotografiche è possibile replicare un dipinto e collocarne la copia la dov’era stato commissionato, pensato o anche solo immaginato. Una straordinaria opportunità che solo una replica può offrire, per dare vita a progetti di valorizzazione unici che non sarebbero ideabili altrimenti.