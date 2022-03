Torna al Cinema Gabbiano la rassegna d’autore con una serie di proiezioni da non perdere. Si parte subito con due appuntamenti speciali con ospiti presenti in sala.

Dopo l’ottima accoglienza all’ultima Mostra del cinema di Venezia, arriva al Gabbiano come evento

speciale un film raro e prezioso su una vicenda poco conosciuta della nostra storia, ma anche sul senso e l’uso delle immagini, nonché come saggio sulla responsabilità del filmare.

Martedì 5 aprile sarà infatti proiettato alle ore 21:15, alla presenza in sala del regista Roland Sejko,

La macchina delle immagini di Alfredo C. Il film sarà presentato in sala dal regista Roland

Sejko, che si intratterrà poi con il pubblico per un dibattito a fine proiezione

Giovedì 7 aprile, invece, sarà la volta di un prezioso documentario intitolato Futura, attraverso il quale tre registi già affermatisi con opere di grande impatto – Pietro Marcello (La bocca del lupo, Martin Eden), Francesco Munzi (Saimir, Anime nere) e Alice Rohrwacher (Corpo celeste, Lazzaro

felice) hanno cercato di dare voce ai giovani italiani.

Per presentare l’importanza di questo lavoro e confrontarsi con il pubblico, sarà in sala al Gabbiano l’autore del soggetto, il sociologo Stefano Laffi, che da anni indaga il mondo giovanile italiano.

I due appuntamenti, trattano non a caso tematiche attuali, come l’importanza delle immagini (anche come strumento di propaganda politica) e il futuro visto attraverso lo sguardo delle nuove generazioni, gli adolesecenti. In virtù di ciò, il Cinema Gabbiano adotterà un ingresso speciale a 4 euro per tutti gli studenti di ogni ordine e grado.

Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con le Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche.

