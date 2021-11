Torna BiANCONAtale, dal 27 novembre al 6 gennaio

“La città si illumina di emozioni e sogni”! E’ questo il leitvmotiv di BiANCONAtale, la kermesse natalizia nel cuore della città di Ancona che accompagna le festività di fine e inizio anno. Il programma, presentato questa mattina a Palazzo del Popolo, come sempre è ricco di eventi a partire dal 27 novembre 2021 fino al 6 gennaio 2022.

“L’appuntamento 2021 tiene conto della situazione pandemica e quindi non sono stati previsti gli spettacoli statici proprio per evitare occasioni di assembramento – ha spiegato l’assessore al Commercio e vice sindaco Pierpaolo Sediari – . Invitiamo tutti i cittadini a rispettare le regole anti Covid. Una particolare attenzione è stata posta anche per quanto riguarda la viabilità”.

Infatti a differenza del passato, ha spiegato l’assessore alla Viabilità Stefano Foresi, sono state potenziate le navette gratuite, potenziati i parcheggi scambiatori aggiungendo anche quelli di via Ranieri e del cimitero di Tavernelle, oltre a tutto il sistema già presente in passato di parcheggi, navette e trenini messi in campo per raggiungere il centro con facilità. In campo anche la Polizia Locale. “Avremo servizi nei feriali e prefestivi con 40-45 unità impegnate e 25 unità nei giorni festivi – ha spiegato la comandante PL, Liliana Rovaldi -. Invito pertanto gli utenti ad utilizzare i numerosissimi parcheggi e navette proprio per scongiurare congestioni del traffico”.

“Con l’appuntamento di quest’anno – ha spiegato la Dirigente del Turismo e responsabile eventi, Roberta Alessandrini – vogliamo restituire alla città, pur nel rispetto delle regole poste contro il contagio, un sentimento di unione e divertimento, offrendo spazi accoglienti e suggestivi”.

Si inizia il 27 novembre con l’accensione del grande albero di Natale con un emozionante videomapping sul Palazzo dell’Orologio di Piazza Roma, luminarie e attrazioni luminose per bambini. La grande stella cometa guiderà nel percorso i visitatori che potranno ammirare anche la slitta di Babbo Natale con le renne mentre altri Babbi Natale, bellissimi orsi nel loro igloo, e l’affascinante cappello delle fiabe e altre curiosità, cattureranno l’attenzione di più piccoli.

Mercatini natalizi, a cura della Blu Nautilus, saranno presenti in Piazza Cavour e Corso Garibaldi; attiva la grande ruota panoramica, tutta illuminata, in Piazza Cavour.

Per gli appassionati sarà aperta la pista pattinaggio su ghiaccio in Piazza Cavour che sarà aperta fino al 22 dicembre, nei giorni feriali, dalle ore 15.30 fino alle 24.00. Il sabato e la domenica apertura dalle 10.30 fino alle 24.00.

Nel periodo delle feste natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio apertura tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 24.00.

Tra le attrazioni anche un piccolo luna park che sarà realizzato sia nei pressi di Piazza Cavour che in Piazza Pertini.

I più piccoli avranno il consueto gradito appuntamento con la consegna delle letterine alle casette di Babbo Natale, dove i collaboratori elfi di Santa Claus, in Piazza Roma e Piazza Pertini, aiuteranno i più piccoli a spedire le missive con i loro desiderata.

Babbo Natale sull’autobus storico sarà in giro per la città ogni sabato e domenica fino a Natale per salutare i visitatori ma non mancheranno le sue apparizioni con la tradizionale slitta (accompagnato dai suoi aiutanti elfi) in giro per le vie del centro, in Corso Amendola e al Piano San Lazzaro.

Ricco il programma di animazioni varie itineranti a tema natalizio dedicate ai bambini a cui si aggiungerà la musica itinerante per le vie di Ancona, con esibizioni al Piano San Lazzaro e Corso Amendola con cori gospel, i cantori della Pasquella, street band, ecc.

Ad allietare il cuore della città anche la filodiffusione che inonderà il capoluogo con le musiche di Radio Santa Claus direttamente dalla Lapponia.

La manifestazione si svolgerà nell’osservanza delle regole anti-Covid, con obbligo di mascherina in caso assembramento e presenza di steward.

Parcheggi e trenino

Il Trenino turistico natalizio, attivo dalle 16.00 alle 19.00, avrà in seguente Itinerario: Piazza Cavour, Largo XXIV Maggio, Viale della Vittoria, Piazza IV Novembre, C.so Amendola, Piazza Don Minzoni, Via Giannelli, Via Frediani, Via Vecchini, Piazza Cavour.

TRASPORTI

predisposizione di un bus navetta gratuito con linea circolare sulla tratta piazza Ugo Bassi-piazza Cavour, con capolinea in piazza Ugo Bassi, a servizio dei centri commerciali naturali del Piano S. Lazzaro e del Centro e transito per i parcheggi in struttura Archi, Traiano e Cialdini, con il seguente programma:

nei prefestivi e festivi del 27/11, 28/11, 4/12, 5/12, 7/12, 8/12, 11/12, 12/12, 18/12, 19/12, 24/12/2021, e 5/1, 6/1 7/1 e 8/1/2022, 45 corse giornaliere gratuite per l’utenza, a partire dalle ore 10:30 sino alle ore 21:30;

predisposizione di un altro bus navetta gratuito con linea circolare sulla tratta tra il parcheggio degli Archi e piazza Cavour, a valere nella fascia oraria pomeridiana tra le ore 16:30 e le ore 21:30 dei giorni prefestivi e festivi del 27/11, 28/11, 4/12, 5/12, 7/12, 8/12, 11/12, 12/12, 18/12, 19/12, 24/12/2021, e 5/1, 6/1, 7/1 e 8/1/2022 , con frequenza di 20 minuti per 16 corse giornaliere gratuite per l’utenza;

predisposizione di un bus navetta gratuito per la tratta tra il parcheggio via Ranieri, il parcheggio scambiatore di Tavernelle-S.Giacomo della Marca e piazza Cavour, con percorrenza lungo l’asse Nord-sud, a valere nella fascia oraria pomeridiana tra le ore 16:30 e le ore 21:30 dei giorni prefestivi e festivi del 27/11, 28/11, 4/12, 5/12, 7/12, 8/12, 11/12, 12/12, 18/12, 19/12, 24/12/2021, per 16 corse giornaliere gratuite per l’utenza;

PARCHEGGI

utilizzo gratuito per l’utenza del parcheggio “Archi” nelle giornate prefestive del 27/11, 4/12, 7/12, 11/12, 18/12, 24/12;

aperture straordinarie e gratuite per l’utenza dei parcheggi in struttura “Archi”, “Traiano”, “Cialdini” ed “Umberto I” nei giorni festivi del 28/11, 5/12, 8/12, 12/12, 19/12/2021 e 6/1/2022, dalle ore 10:00 alle ore 21:00.