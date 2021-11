Torna la festa dell’albero a cura di Legambiente

Torna la festa dell’albero, la campagna di Legambiente si svolgerà da venerdì 19 fino a domenica 21 novembre e sarà dedicata al contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e all’insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell’intero ecosistema e della biodiversità, con il tema “Mostra il tuo lato green”. Numerose le iniziative in tutta la Regione Marche, molte delle quali a cura dei circoli di Legambiente.

“Dopo lo stop forzato dello scorso anno agli eventi in presenza, torna la Festa dell’albero, nel rispetto di tutte le indicazioni relative al Covid-19 – ha dichiarato Mariagiulia Lucchetti, responsabile campagne di Legambiente Marche – l’iniziativa ha valenza simbolica, di educare e sensibilizzare sull’importanza del nostro patrimonio verde, ma rientra anche nell’ambito del progetto Europeo Life Terra, un percorso di 5 anni che ha l’importante ambizione di piantare 500 milioni di alberi in tutta Europa, di cui 9 milioni in Italia.”

Alcune delle iniziative organizzate nelle Marche vedono anche la collaborazione del coordinamento giovani di Legambiente, che nasce grazie al progetto youth4planet, che mira a mobilitare migliaia di giovani volontari in tutto il Paese, coinvolgendoli e stimolando la citizen science, marchio di fabbrica dell’associazione.

“Ai giovani dell’ambiente importa – ha dichiarato Emiliano Stazio, coordinatore gruppo giovani Legambiente Marche – hanno aiutato i nostri circoli nell’organizzazione di alcune delle iniziative della festa dell’albero perché vogliono essere parte attiva del cambiamento del paese. Dare ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità concreta di partecipare al dibattito ambientale attraverso una mobilitazione volontaria, consapevole e scientificamente supportata è il miglior investimento che possiamo fare per il nostro futuro.”

Di seguito le iniziative previste, a cura di Legambiente:

Ancona: Festival dell’albero, Domenica 28 novembre, dalle ore 10:30 a cura del circolo Legambiente il “Pungitopo” in collaborazione con “Casa Culture”.

La mattina è previsto un laboratorio per la creazione “bombe di semi”, per diffondere la biodiversità nella nostra città; a seguire una passeggiata lungo il sentiero Direzione Parco, dove avverrà il lancio delle “bombe di semi”, la piantumazione di alberi e la messa in posa di un “Bee Hotel” per api le selvatiche. Nel pomeriggio si terranno altri laboratori a tema: Laboratorio “TerrariAmo” – una lezione e creazione di Terrarium, attraverso cui i partecipanti entreranno nel mondo degli ecosistemi in bottiglia, i terrarium, e Laboratorio “C’era una volta un Albero” che consisterà nella creazione di un’opera collettiva a mosaico di grandi dimensioni che racconti l’albero, usando materiali di recupero, da esporre.

Ascoli Piceno: domenica 21 Novembre, dalle ore 10.00, ritrovo presso il giardino vescovile di Palazzo Roverella. In collaborazione con il coordinamento regionale dei giovani di Legambiente, il circolo di Ascoli Piceno, presenta “Pellicolambiente & Pic-nic all’albero del Piccioni”, che si inserisce all’interno del Progetto Youth4Planet. L’evento si svolgerà domenica 21 Novembre e prevederà la proiezione del film “La fattoria dei nostri sogni” (USA, 2018) di John Chester, presso il Cinema Piceno. A seguire pic-nic sull’erba presso l’albero secolare del Piccioni, platano orientale che fino al secolo scorso è stato meta prediletta delle gite domenicali degli ascolani, con intervento a cura dello storico dell’arte Giuliano Cipollini.

Camerino: 22 novembre, ore 9:00, presso il giardino dell’IC Betti, con la scuola primari Salvo D’Acquisto, piantumazione con i circa 80 ragazzi, in collaborazione con il circolo Legambiente “Il Pettirosso”

Civitanova Marche: Sabato 19 novembre ore 10:00 piantumazione presso l’ISC Via Ugo Bassi. A cura del circolo Legambiente “Sibilla Aleramo” si effettuerà la messa a dimora di un melograno ed un corbezzolo, insieme ai ragazzi della scuola e con la collaborazione del Comune di Civitanova Marche.

Gabicce Mare: Domenica 21 novembre, ore 10:00 presso il Giardino di Viale della Vittoria: il Comune di Gabicce Mare, in collaborazione con il circolo Legambiente “Il Ragusello” di Pesaro e con il patrocinio della Delegazione Marchigiana A.I.P.V., invita alla piantagione di un albero dedicato ai bambini nati del 2021.

Gradara: Sabato 20 novembre, ore 11:00, in collaborazione con il circolo Legambiente “Il ragusello”, presso la scuola Lanfranco di Gradara si effettueranno piantumazioni nel giardino della scuola, e i ragazzi presenteranno un lavoro artistico con la descrizione degli alberi e dei loro benefici.

Montecarotto e Serra Dè Conti: sabato 27 novembre: Legambiente Marche e il circolo Martin pescatore, in collaborazione con i Comuni di Montecarotto e Serra Dé Conti, effettueranno la messa a dimora di piante miste, in occasione dell’iniziativa “Un Albero per ogni nuovo nato”.

Montelabbate: Domenica 21 novembre, ore 11:00: distribuzione di arbusti per i nuovi nati durante l’anno nel Comune. Ore 12:00: piantumazione nei parchi del Comune, con il supporto dei volontari del circolo Legambiente “Il ragusello”.

Monte San Vito: il 18 Dicembre, il circolo Legambiente “Martin Pescatore”, insieme al comune di Monte San Vito, nell’ambito dell’iniziativa “Un Albero per ogni nuovo nato”, procederà alla messa a dimora di oltre 80 ulivi.

Pesaro, doppio appuntamento: Venerdì 19 novembre: Piantumazione di due alberi nel giardino delle scuole primarie Anna Frank di Santa Maria delle Fabbrecce e Mascarucci di Cattabrighe. Gli alberi, forniti dal Circolo Il Ragusello, verranno piantumati dai volontari dell’associazione insieme ai bambini, ai quali verrà spigato il valore del progetto Life Terra.

Domenica 28 novembre, ore 10:00: 100 alberi verranno messi a dimora nel Parco comunale di Celletta, per dar vita ad un bosco in città: l’iniziativa aderisce al progetto Life Terra e partecipano all’iniziativa di Legambiente anche il Comune, il quartiere di Celletta, l’AGESCI e Bcc sponsor.

Porto San Giorgio, doppio appuntamento: venerdì 19 novembre, il circolo Legambiente “Terramare” di Fermo insieme all’assessorato all’ambiente del Comune di Porto San Giorgio, organizza la manifestazione Festa dell’’Albero, che prevede il seguente programma: messa a dimora di una pianta di Prunus, una pianta di Cercis, una pianta di Carruba presso le aiuole di via Nazario Sauro, in prossimità di Piazza Mentana con le scuole materne e primarie di B.go Rosselli, De Amicis ed A. Costa. Gli alunni reciteranno poesie e pensieri dedicate alla Natura che saranno appese ai nuovi alberi.

Sabato 20 novembre, attività di sensibilizzazione ambientale presso la scuola infanzia Molini di Fermo con semina di ghiande e piantumazione albero.

Porto Sant’Elpidio: Domenica 21 novembre, ritrovo area ex Orfeo Serafini, appuntamento con il circolo Legambiente “Antonia Belletti”. Piantumazione nell’ambito del progetto “Firmamento Verde” avviato con l’intesa del Comune di Porto Sant’Elpidio, che prevede la piantumazione di oltre 330 unità vegetali, nell’arco di tre anni. Domenica 21 novembre, verranno messe a dimora circa 100 alberi nelle aree verdi pubbliche, 100 volontari saranno chiamati a munirsi di pala, vanga e tanica piena d’acqua o innaffiatoio vuoto alfine di garantire grazie alla loro piantumazione lo stoccaggio di 2500 kg di CO2.

Tolentino: 30 novembre, ore 9:00 con partenza via Caduti di Nassirya, piantumazione a cura del circolo Legambiente “Il Pettirosso”.

Urbino: 19 e 20 novembre. Presso il cortile delle scuole dell’infanzia Valerio e Villa del Popolo, con il supporto del circolo Legambiente

Vallefoglia: Sabato 20 novembre, Montecchio, ore 15:00, Parco Leonilde Jotti: Messa a dimora di alcune piante nell’ambito del progetto Life Terra in collaborazione con il Comune di Vallefoglia e il circolo Legambiente “Il ragusello”.