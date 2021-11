Torna la Giornata Mondiale dell’Enoturismo nelle Marche

Torna anche per il 2021 la Giornata Mondiale dell’Enoturismo, promossa daRecevin – la Rete Europea delle Città del Vino d’Europa, che ogni anno coinvolge centinaia di comuni in tutta Europa e nel Mondo in un dettagliato calendario di eventi e appuntamenti che ruotano intorno al vino e alla gastronomia. Una festa mondiale prevista per il 14 novembre, all’insegna del food & wine che muove gli appassionati alla ricerca del programma più goloso e accattivante. Tante iniziative in prossimità della Festa di San Martino, per festeggiare il Vino e l’enogastronomia in tutto il mondo.

Per questa occasione speciale molte città del vino delle Marche hanno organizzato degli appuntamenti per accogliere al meglio gli appassionati del mondo del vino.

A Morro d’Alba, sulle colline patria del vino Lacrima, la mattina dalle 10.30 alle 12.00, sarà possibile svolgere una visita guidata gratuita al borgo storico, circondato dai vigneti e dal quale è possibile osservare un paesaggio mozzafiato che va dai Monti Sibillini al mare Adriatico e al Conero. Nel pomeriggio, dalle 17.00, in Sala consiliare – Pinacoteca, con Di Vino Dante, i versi del Sommo Poeta accompagneranno la degustazione guidata dai Sommelier AIS di alcuni vini del territorio marchigiano. La partecipazione richiede la prenotazione al 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo). www.morrodalba.com

A Matelica, il comune in collaborazione con l’Associazione Produttori del Verdicchio di Matelica, organizzerà presso il Foyer del Teatro Piermarini una degustazione dei migliori vini prodotti dalle aziende matelicesi. L’evento si svolgerà nei seguenti orari: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00. Per la prenotazione delle degustazioni: tel 328 8868022/ mail [email protected] .

A Osimo il programma prevede la Visita guidata al sito archeologico di Montetorto in località Casenuove (a cura dello IAT del Comune di Osimo) e a seguire la Visita alla cantina Montetorto (a cura del proprietario Francesco Ciculi) con degustazione di vino e olio (brunch time) e breve presentazione di 10 minuti sugli usi e costumi al tempo dei romani “Chiacchierata sulla tavola nell’antica Roma”. Gli orari di partenza dei tour sono i seguenti: 11:00 – 12:15 – 15:00 (durata di ogni tour circa 1,30 minuti) Per info e prenotazioni 800228800 (Numero verde punto iat).

A Ripatransone le Vie di Bacco si percorrono con una straordinaria passeggiata enogastronomica, dove il vino, è la poesia della nostra terra che coinvolge ristoratori e cantine con un calendario ricco di appuntamenti a partire dal 13 novembre fino al 12 dicembre. In collaborazione con Piceno Sommelier. Per Info e dettagli http://viedibacco.comuneripatransone.com/

A Staffolo, il Comune in collaborazione con la Pro Loco, organizza per questa occasione la prima Castagnata, dove le delizie autunnali verranno presentate in un percorso itinerante per le vie del centro storico. Intrattenimenti e stand gastronomici racconteranno il meglio del food & wine made in Marche. Per info e prenotazioni occorre rivolgersi a [email protected] .

A Serrapetrona ci aspetta invece Appassimenti aperti in piazza. La manifestazione coinvolgerà la piazza e le vie del borgo dove sarà possibile, in collaborazione con le cantine, degustare la Vernaccia di Serrapetrona Docg e del Serrapetrona Doc. Per info www.appassimentiaperti.it

Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto della normativa anticovid.

Ricordiamo che in tutte le città del vino, le cantine e le enoteche sono sempre pronte ad accogliere i wine lovers per un viaggio attraverso i magnifici vini delle Marche.

Non resta dunque che scegliere il proprio itinerario marchigiano per celebrare al meglio la giornata che vede gli enoturisti di tutto il mondo dedicarsi ai piaceri di Bacco.