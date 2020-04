Tornano gli incontri virtuali con campioni da casa

Quarta settimana con #campionidacasa: due gli appuntamenti con i giocatori e lo staff della Cucine Lube Civitanova.

Tornano per la quarta settimana consecutiva (l’ultima della serie), gli incontri virtuali con giocatori e staff della Cucine Lube Civitanova grazie a #campionidacasa, un modo per restare in contatto con i biancorossi anche durante l’emergenza coronavirus.

Due gli appuntamenti LIVE sul profilo Instagram ufficiale della società @asvolleylube, sempre alle ore 18: ricordiamo a chi seguirà le dirette la possibilità di interagire con domande a cui risponderanno direttamente giocatori e staff protagonisti.

Ecco il programma della quarta settimana di #campionidacasa in diretta Instagram @asvolleylube

Martedì 14 aprile – ore 18: Stijn D’Hulst e Kamil Rychlicki

Giovedì 16 aprile – ore 18: Massimo Merazzi