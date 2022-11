Tornano i trekking ‘Boschi Nostri’ degli Avis Bikers dei Colli Ripani. Domenica 20 novembre escursione a piedi a Colle di Guardia

Si terrà Domenica 20 novembre 2022 il nuovo appuntamento di Boschi Nostri, il ciclo dei trekking a piedi nel territorio di Ripatransone ideato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Avis Bikers dei Colli Ripani. L’escursione in programma condurrà i partecipanti nell’area naturale di Colle di Guardia, porzione meridionale del territorio comunale di Ripatransone posta a sud del torrente Tesino.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di permettere di scoprire luoghi poco conosciuti del territorio per aumentare la consapevolezza del loro valore ambientale e antropico. Proprio in ragione di tale mission, l’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Ripatransone.

Ritrovo fissato alle ore 8:30 in Contrada Visciola. Tutti i dettagli tecnici dell’escursione sono disponibili sul sito dell’associazione www.avisbikerscolliripani.it. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile chiamare il numero 334 8500515 (anche Whatsapp).

L’Associazione Avis Bikers dei Colli Ripani, nata nell’Autunno del 2018 grazie all’impulso degli appassionati di ciclismo di Ripatransone, mira alla valorizzazione dei numerosi percorsi del territorio al fine di riscoprire la storia della comunità ripana e picena ma anche di realizzare progettualità nell’ambito del cicloturismo e del trekking.

Il sodalizio è sostenuto dal Main Sponsor Cantina dei Colli Ripani che ne ha condiviso fin dalla sua costituzione gli obiettivi statutari e l’opera di promozione delle eccellenze del territorio. Inoltre, la partnership con l’Avis Comunale di Ripatransone va nella direzione della sensibilizzazione solidaristica nell’ambito della Donazione di Sangue.

Per informazioni:

Social: Facebook, Instagram;

Web: www.avisbikerscolliripani.it