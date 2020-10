Tornano le corse serali all’ippodromo di Fermo

Ippodromo San Paolo, Montegiorgio, Fermo. Corse serali d’autunno. Sei appuntamenti, a partire da domenica 4 ottobre, dalle ore 18 alle 22 che faranno da apripista, forse, per una nuova programmazione oraria

Montegiorgio – La stagione di corse autunnali 2020 porta una novità nel mondo della programmazione del trotto: per la prima volta in Italia, in autunno si correrà di sera, dalle ore 18 alle 22, (invece delle classiche pomeridiane) in stile notturne. L’ippodromo della famiglia Mattii sperimenta in anteprima assoluta un cambiamento, un’innovazione che per il momento è riservata ai soli appuntamenti di ottobre: domenica 4 e 18 e venerdì 9, 16, 23 e 30. Sei appuntamenti che faranno da apripista ad un novembre che sarà ricco di grandi corse ed eventi fra cui i due appuntamenti clou del San Paolo: Campionato Italiano Guidatori Trotto e il Palio dei Comuni, due corse di grande livello e molto attese dal mondo ippico nazionale ed internazionale. Questi due convegni di trotto attirano da sempre sulla pista di Montegiorgio cavalli italiani ed esteri di grandissimo valore e guidatori apprezzati nel circuito della grande ippica internazionale. Sarà un autunno di corse al trotto da non lasciarsi sfuggire che attirerà l’attenzione dei media, degli appassionati e di chi ama la grande bellezza dei cavalli. Inoltre il San Paolo è pronto ad offrire un nuovo servizio per chi è innamorato dell’ippica e di tutti gli altri sport. Grazie alle “corse serali” si potranno gustare le ottime cene del ristorante panoramico dell’ippodromo, l’Officina del Gusto, che offrirà piatti della più alta tradizione marchigiana, senza perdersi le performances dei propri beniamini a quattro zampe.