Torneo Satellite di Sabadell: bronzo nel fioretto per Beatrice Monaco del club di Jesi

C’è un’azzurra sul podio del Torneo Satellite di Sabadell di fioretto femminile ed è Beatrice Monaco, l’atleta delle Fiamme Gialle allenata da Giovanna Trillini a Jesi.

Raggiunti gli ottavi, dopo aver sconfitto 15-8 l’inglese Kate Beardmore e poi 15-9 l’ungherese Viktoria Mesteri, ha poi vinto 15-10 sulla turca Irem Karamete. Fermata, con lo stesso punteggio, dalla magiara vincitrice di giornata Flora Pasztor la Monaco ha conquistato comunque un ottimo terzo piazzamento.

Ottimo anche il 12° posto della jesina del Frascati Scherma Elena Tangherlini, attualmente in forza al Centro Sportivo dell’Esercito. Quest’ultima continua comunque ad allenarsi nella palestra di via Solazzi a Jesi, così come la fiorettista della Repubblica Ceca Stepanka Nemcova, giunta 18°.

Da segnalare anche il 32° posto dell’anconetana Benedetta Pantanetti.

