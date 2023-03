Torres-Ancona, Colavitto: Non era facile fare punti a Sassari

L’allenatore dell’Ancona, dopo la partita contro la Torres in sala stampa ha commentato il pari del Comunale di Sassari.

“Non era affatto semplice per noi fare risultato pieno qui a Sassari. I ragazzi si sono impegnati, hanno dato tanto per la maglia e per la città. C’è stato l’episodio chiave del rigore che non è andato a nostro favore e questo ha orientato il risultato. Mancavano alcuni uomini importanti. Quelli che sono andati in campo hanno dato tutto dimostrando il loro valore. Tutti hanno stretti i denti i nostri tifosi sono encomiabili, anche oggi sono venuti a sostenerci. Non posso che ringraziarli. Anche stavolta abbiamo subito una rete da un cross eppure stavamo difendendo “a cinque”. I giornalisti parlano di moduli ma quello che conta è l’atteggiamento. In questo periodo stiamo pagando in termini di risultati, però non siamo mai entrati in un tunnel. Per noi non era facile venire a vincere qui. La partita era stata molto caricata, pubblico molto caldo, ho letto di ultima spiaggia per la Torres. Avremmo potuto vincerla ma anche perderla. Intanto siamo ai playoff, per me è la terza stagione consecutiva. Cerchiamo di arrivarci nelle migliori condizioni”.