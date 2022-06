Tour della Salute: prima tappa San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riparte da San Benedetto del Tronto il Tour della Salute, l’evento itinerante, giunto alla quarta edizione, che da giugno a settembre toccherà 12 città italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di condurre uno stile di vita sano. La località marchigiana, prima ed unica tappa nella regione, ospiterà la manifestazione, patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto e da Federfarma Ascoli, sabato 11 e domenica 12 giugno: appuntamento in Rotonda Giorgini, con ingresso libero e con orari che, in entrambe le giornate, andranno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

All’interno del Truck Hospitality, attrezzato con 5 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a test di autodiagnosi e controlli di prima istanza: screening diabetologico e nutrizionale, screening cardiologico ed elettrocardiogramma, controllo dell’udito. Qualificati diabetologi e cardiologi, appartenenti alle società scientifiche Sid (Società Italiana di Diabetologia) e Siprec (Società Italiana per la Prevenzione di Malattie Cardiovascolari) forniranno consulti medici gratuiti, offrendo consigli sulla prevenzione e gestione delle malattie cardio metaboliche, ma anche suggerimenti in riferimento ad una corretta alimentazione, all’attività fisica da svolgere e all’importanza dell’aderenza alla terapia.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dallo sportello psicologico, che si pone l’obiettivo di rispondere al notevole incremento dei disturbi registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso i cittadini potranno ottenere un consulto gratuito da parte di qualificati specialisti. Tutti i servizi saranno offerti nel pieno rispetto della privacy, della sicurezza e delle prescrizioni anti-Covid.

Spazio anche all’attività fisica e sportiva, che gioca un ruolo centrale nell’ambito di un corretto stile di vita e della prevenzione delle malattie croniche. Gli operatori di ASC Attività Sportive Confederate e l’istruttrice di fitness Silvia Spalvieri coinvolgeranno i presenti in varie attività motorie e aggregative adatte a persone di tutte le età. L’associazione Satyasvara gestirà lo spazio dedicato allo yoga, mentre l’Asd Libellula porterà una ventata di allegria con le sue attività di ballo. I volontari della Croce Rossa proporranno invece una serie di momenti formativi, consentendo ai cittadini di apprendere le tecniche necessarie per compiere le manovre di disostruzione pediatriche e le manovre salvavita. Gran finale alle ore 20 di domenica 12 giugno, con l’esibizione di un coro, grazie alla collaborazione con Federcori nazionale.

RIPARTIRE DOPO LA PANDEMIA

L’attività di prevenzione, mai come in questo periodo, risulta opportuna e necessaria, considerando che fino a pochi mesi addietro, con la sanità pubblica sotto pressione a causa dell’emergenza Covid, si è registrata una drastica riduzione delle attività diagnostiche e terapeutiche riguardanti importanti patologie croniche. Un brusco stop, ad ampio raggio, che a causa della limitata accessibilità per i pazienti, ha generato grande incertezza nei cittadini e ritardi nella diagnosi di malattie più o meno gravi. A peggiorare ulteriormente il quadro, il lungo periodo di inattività ed isolamento, che ha modificato i nostri stili di vita, producendo gravi ripercussioni sul nostro fisico e sulla nostra psiche. Il Tour della Salute ambisce dunque a rappresentare un momento di rinascita e ripartenza, nel segno della prevenzione e del benessere, ma anche dell’aggregazione e dell’allegria: le migliori medicine per il nostro corpo e la nostra mente.

ORGANIZZAZIONE E PARTNER

L’evento è promosso dall’associazione Il Tour della Salute, che nasce al fine di diffondere tra i cittadini l’importanza della prevenzione, un concetto valido su tutti i fronti ma in particolar modo sul versante delle malattie croniche. Lo scopo dell’associazione è anche quello di diffondere l’educazione sanitaria, di divulgare l’importanza dell’aderenza alla terapia e di promuovere un sano e corretto stile di vita, frutto del connubio tra una corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica. Il comitato scientifico dell’associazione è composto dal presidente, dottor Giuliano Lombardi, dai professori Giampiero Neri, Agostino Consoli e Mario Fulcheri, e dal dottor Marco Bacchini. Il Tour della Salute si avvale della collaborazione delle società scientifiche SID e SIPREC, della Federazione Italiana Psicologi, di ASC Attività Sportive Confederate e di Federcori nazionale. La manifestazione è supportata da Garaventa Lift e Amplifon Italia, con il contributo incondizionato di EG STADA Group. La tappa di San Benedetto del Tronto è caratterizzata dalla partecipazione delle associazioni Asd Libellula e Satyasvara, di Silvia Spalvieri Fit, della Croce Rossa locale e di Privata Assistenza.

LE 12 TAPPE

Marche (San Benedetto del Tronto 11/12 giugno – Rotonda Giorgini); Molise (Termoli 18/19 giugno – Piazza Sant’Antonio); Piemonte (Torino 9/10 luglio – Piazza San Carlo); Lombardia (Bergamo 3/4 settembre – Sentierone); Abruzzo (Pescara 10/11 settembre – Piazza Primo Maggio); Puglia (Monopoli 17/18 settembre – Piazza Vittorio Emanuele); Umbria (Perugia 24/25 settembre – Pian di Massiano); Basilicata (Matera 1/2 ottobre – Piazza San Francesco); Emilia Romagna (Ferrara 8/9 ottobre – Piazza del Castello); Campania (Napoli 15/16 ottobre – Piazza Trieste e Trento); Lazio (Latina 22/23 ottobre – Piazza del Popolo); Veneto (Verona 12/13 novembre – Piazza Bra).