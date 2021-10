Tracce di armoniosi accenti, arte calligrafica in mostra a Civitanova Marche

L’arte calligrafica cinese in mostra a Civitanova Marche grazie al Cartacanta festival 2021 – La ripartenza. “Tracce di armoniosi accenti” è l’esposizione delle opere della pittrice calligrafa Lin Fengxuan presso la palazzina del Lido Cluana. Inaugurata lo scorso 10 ottobre, resterà visitabile a ingresso gratuito fino al 24 ottobre, con workshop di calligrafia nei weekend.

La scrittura è sempre stata fondamentale per i cinesi, non solo come mezzo di diffusione della cultura ma anche come indicatore di intelligenza e status sociale. Fortemente legata al conseguimento della conoscenza, rappresenta un requisito per accedere alle massime cariche pubbliche. Richiedendo una grandissima concentrazione e focalizzazione, ha ancora oggi tantissimi praticanti, che la interpretano alla stregua di un’arte meditativa.

Lin Fengxuan espone cinquantanove calligrafie che spaziano dallo stile floreale fino ai più moderni, coprendo circa duemila anni di storia della calligrafia cinese realizzata su supporti vari, dalla classica pergamena fino alla carta di riso. Tra le opere, anche omaggi a grandi poeti italiani, con la trascrizione in cinese di canti della Divina Commedia e di poesie di Quasimodo e Pavese.

Laureata in Pittura Classica Cinese all’Università Normale di Pechino, Lin Fengxuan è attualmente incaricata dall’Istituto Confucio dell’insegnamento della cultura classica cinese e tiene lezioni presso l’Istituto Confucio dell’Università di Macerata.

Realizzata con la collaborazione del Prof. Giorgio Trentin e del Prof. Jia Xinqi, direttori dell’Istituto Confucio di Macerata, la mostra è curata dalla Prof.ssa He Ping ed è visitabile a ingresso libero presso il Lido Cluana tutti i giorni dalle 17 alle 20 (obbligatorio Green Pass). Nei weekend 15-16-17 e 22-23-24 ottobre l’artista Lin Fengxuan terrà workshop sull’arte calligrafica cinese a cui tutti sono invitati a partecipare per veder realizzati i propri pensieri benaugurali e di buona sorte.





