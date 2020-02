Traffico illecito di rifiuti in crescita nel 2019 nelle Marche

E’ stata un’attività intensa quella dei Carabinieri del Corpo Forestale impegnati nel consueto ed importante lavoro di contrasto al traffico illecito dei rifiuti che coinvolge anche la nostra regione.

Sono stati 52.014 nelle Marche i controlli effettuati dai Carabinieri Forestali nell’anno appena trascorso, il 10% in più rispetto al 2018, con un incremento, a partire dagli ultimi tre anni, del traffico di rifiuti illeciti, del maltrattamento di animali e del bracconaggio.



Secondo i dati che fotografano il 2019 gli agenti Forestali hanno accertato nelle Marche 498 illeciti penali, denunciando 532 persone all’Autorità giudiziaria, e contestato 1.807 illeciti amministrativi per un valore di 1.281.398 euro. In particolare, l’azione per contrastare le discariche abusive, il traffico e lo smaltimento di rifiuti illeciti, è stata svolta attraverso 5.168 controlli, che hanno accertato 155 reati e 292 illeciti amministratici per un valore pari a 612.314 euro.