Tragedia a Borgo Santa Maria, frazione di Pesaro, dove un operaio pakistano di 32 anni, Ali Arshad, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre stava andando al lavoro con la sua bici.

L’incidente è avvenuto in via Monte Giano.

Non è chiara la dinamica del tragico investimento ma sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui spetta il compito di ricostruire le fasi dell’incidente. L’auto è stata sequestrata.

Gli inquirenti stavano cercando familiari e conoscenti della vittima, che si stava recando al lavoro in un mobilificio nella zona industriale utilizzando la bicicletta in mancanza di altri mezzi e in assenza di piste ciclabili sicure.