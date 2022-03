Treia, il fascino delle auto d’epoca per la “240 minuti sotto le stelle”

Il fascino delle auto d’epoca sarà protagonista sabato (26 marzo) a Treia per “240 minuti sotto le stelle”, l’affascinante corsa d’auto d’epoca valida per il Campionato Formula Crono ASI, ambita dagli appassionati di regolarità, che dovranno misurarsi lungo un percorso di circa 135 chilometri nel maceratese, con controlli orari che scandiranno i tre settori, e con un totale di oltre cinquanta prove di abilità suddivise in sei sezioni. A fare da sfondo alla partenza (in programma alle 17) e all’arrivo (in programma intorno alle 21) sarà la suggestiva piazza della Repubblica per poi continuare tra le colline del territorio, le sue campagne e quanto di bello ha da offrire. Previsti 40 equipaggi. La manifestazione si concluderà con le premiazioni di merito per la classifica assoluta, la femminile e la Young.

Sono attesi al via i migliori regolaristi del centro Italia, impegnati nella serie nazionale e intenzionati a scrivere il loro nome nel prestigioso albo d’oro della “240 minuti”.

Riprenderà, dunque, in questa occasione l’attività organizzativa del club CAEM/Lodovico Scarfiotti, il primo sodalizio marchigiano dedicato ad auto e moto d’epoca, fondato a Recanati nel 1976 e punto di riferimento per la conservazione del patrimonio motoristico, oltre che del movimento culturale e turistico che ruota attorno ai suoi eventi.

La piazza sarà chiusa al traffico