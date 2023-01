Treia, nuovo stadio e rigenerazione urbana per la frazione di Chiesanuova

Ruspe al lavoro a Chiesanuova dove sono in programma interventi allo stadio “Sandro Ultimi” e sugli spazi pubblici della Piazza e dei Parcheggi della frazione. In particolare, sono iniziati i lavori alla struttura sportiva che vedranno il restyling completo dell’impianto che ospita la squadra di calcio militante nel campionato di Eccellenza (FC Chiesanuova ASD) e che è parte di un piano molto più ampio che interesserà l’intera frazione.

Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana da parte dell’Amministrazione comunale che si è aggiudicata i fondi del Pnrr per la “Riqualificazione degli spazi pubblici urbani e delle infrastrutture sportive e sociali di Chiesanuova” mettendo a disposizione ulteriori 450mila euro di fondi dal bilancio Comunale.

L’intervento prevede lavori per 1 milione e 200 mila euro che renderanno più funzionale la struttura sportiva per renderla omologabile al regolamento LND STANDARD attraverso la sostituzione e l’adeguamento normativo delle recinzioni del campo da calcio, la sostituzione, l’adeguamento e l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione, la sistemazione della gradinata e della copertura della tribuna, il rifacimento del manto in erba sintetica quindi ecosostenibile, drenante e riciclabile così da rispettare le nuove normative europee sul DNSH richieste negli interventi del PNRR.

L’impianto sportivo comprende anche uno spogliatoio per gli atleti che sarà messo a norma con i fondi previsti dalla misura 110% per le ONLUS e inoltre saranno sistemati i locali tecnologici (C.T.) e depositi e box biglietteria. Con ulteriori interventi da programmare potranno essere messe a norma la tribuna coperta sul lato nord e la tribuna scoperta lato sud.

L’altro ambito d’intervento riguarda lo spazio di sosta, aggregazione e percorsi pedonali, relativo alla rigenerazione del sistema di spazi pubblici, attraverso interventi di riconnessione in via dei Caduti e via IV Novembre, insieme all’impermeabilizzazione dell’area a parcheggio pubblico, finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli stessi. Questa parte degli interventi sarà realizzata con finanziamento comunale. «Si tratta di un progetto molto complesso, ma che vedrà un notevole miglioramento per gli spazi della frazione di Chiesanuova e per lo stadio che risale al 1979 – commenta il sindaco Franco Capponi – Saranno anche piantati nuovi alberi e i percorsi pedonali consentiranno di vivere gli spazi con maggiore possibilità di socialità, con un occhio sempre più attento all’ambiente e all’eco-sostenibilità».

La riqualificazione delle opere pubbliche e la sostenibilità ambientale di questi interventi vanno a completare una serie di investimenti realizzati nella frazione (asfaltatura della strada di Schito alto e di Schito basso, la realizzazione della variante di Via Collevago, via Baccifava, via F.lli Bandiera, Botticelli, via S. Vito e altre sistemazioni che si completeranno questa primavera con asfaltatura della Via San Patrizio e della strada Comunale di Chiesanuova – Camporota sino alla frazione Spinete finanziata con fondi del PNC. «Sono lavori e obiettivi di cui in tanti parlavano e che noi invece stiamo mettendo in pratica con i fatti» conclude il sindaco Franco Capponi.

Loading...