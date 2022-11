Treia, seconda edizione del Premio letterario Dolores Prato

Dopo il successo di quest’anno, Treia torna al lavoro per la seconda edizione del premio letterario Dolores Prato, promosso e organizzato dal Comune di Treia, Assessorato alla Cultura, Ideato e curato dalla giornalista Lucrezia Sarnari, il premio è nato con la volontà di celebrare e rendere omaggio a una delle più grandi scrittrici del secolo scorso, in occasione del 130esimo dalla sua nascita (Roma, 12 aprile 1892). Un concorso pensato per le scrittrici donne, attraverso il quale valorizzare le ricchezze del territorio, ma anche allargando sempre di più gli orizzonti e proiettandosi al di là dei confini territoriali. Un giusto omaggio per consacrare la donna e scrittrice Dolores Prato che è custodita proprio da Treia, nel suo cimitero comunale sotto una lapide marmorea offerta dal Comune in riconoscimento di “chi ha portato Treia nel cuore per l’intera sua esistenza”.

Saranno ammesse alla selezione le opere di narrativa italiana (romanzi), scritte da donne, pubblicate per la prima volta in volume cartaceo nel periodo 1° gennaio 2022 – 25 febbraio 2023 e regolarmente in commercio (le opere devono riportare il codice ISBN che ne attesti la distribuzione e la regolare commercializzazione). Non saranno ammesse alla selezione opere auto-pubblicate. La partecipazione alla selezione non è preclusa ad opere risultate vincitrici in altri concorsi. La data di scadenza del presente avviso è fissata per il giorno 28 febbraio 2023, alle ore 12.

Le informazioni complete sono presenti sul bando https://www.comune.treia.mc.it/wp-content/blogs.dir/16/files/Avviso-Premio-letterario.pdf

La selezione si terrà entro il 5 giugno 2023. La vincitrice sarà decretata dalla giuria tecnica nella cerimonia di premiazione che si terrà a settembre a cui sarà attribuito attribuito un premio in denaro di mille euro.