Treni, in estate aumentano i collegamenti con le Marche

Migliorano i collegamenti ferroviari per raggiungere le Marche durante la stagione estiva.

Più Frecciarossa per ancona e più treni regionali nelle Marche nell’orario estivo di Trenitalia da domenica 13 giugno. Ci saranno oltre 40 Frecce e più di 150 treni regionali e interregionali al giorno: in particolare due nuovi Frecciarossa Brescia-Milano-Ancona e due Bolzano-Ancona nel weekend; inoltre parte il Piceno Line e ci saranno sconti e promozioni per chi sceglie il treno.

Saranno più di 150 i treni regionali e interregionali in circolazione nelle Marche dal lunedì al sabato e 62 quelli nei giorni festivi con un nuovo collegamento link per Ascoli Piceno e salgono a 40 le Frecce ogni giorno. Un’offerta che “mira a incrementare il turismo locale e quello nazionale alla riscoperta delle mete più suggestive della regione”.