Trofeo del Mare-Claudio Pini il 24 settembre a Civitanova Marche

Torna in grande stile a Civitanova Marche la 14°edizione del Trofeo del Mare-Claudio Pini (Memorial Giuseppe Giacomelli-Augusto Rossi) di ciclismo su strada amatori sotto l’egida Acsi in scena sabato 24 settembre ed è realizzata grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale civitanovese, della Provincia di Macerata e alla collaborazione dell’Associazione Balneare Aziende Turistiche.

L’HG Cycling Team di Fabrizio Petritoli si appresta a co-organizzare l’evento assieme all’Asd Ruote e Cultura di Luigi Antonio Romagnoli al fine di garantire il più totale successo della corsa ciclistica che si disputa come da tradizione sul lungomare.

In gara dalla corsia est del lungomare sud fino a largo Italia per svoltare ad ovest, raggiungere via Cavour per tornare indietro. Il ritrovo è fissato alle 18.30, prima partenza alle 19:30 (donne, supergentlemen A/B, veterani A/B seconda serie, gentlemen A/B di prima e seconda serie) con 23 giri. Alle 21:00 è prevista la consegna del Trofeo Cappello d’Oro 2021 e a seguire la partenza della seconda gara (intorno alle 21:15) per le categorie junior-senior prima e seconda serie, veterani A/B prima serie. Le premiazioni interessano i primi assoluti delle due partenze e i primi cinque di ogni categoria.

Già numerose si annunciano le adesioni (150) da Marche e Abruzzo. Questo il link per le pre-iscrizioni https://my.raceresult.com/217748/

www.hgcyclingteam.it