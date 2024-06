Truffa agli anziani a Fano: la Polizia sventa i raggiri e identifica delinquenti

A Fano, la Polizia di Stato ha individuato e fermato due truffatori responsabili di raggiri ai danni di anziani grazie a un’operazione mirata che ha coinvolto il monitoraggio del sistema di videosorveglianza cittadino e dei transiti ferroviari, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale.

Il modus operandi dei truffatori prevedeva telefonate ingannevoli sull’utenza fissa: uno si fingeva medico, informando la vittima di un’urgenza medica della figlia e richiedendo fondi per un farmaco costoso.

Nel secondo caso, un altro truffatore si spacciava per agente di polizia, affermando che il figlio della vittima era coinvolto in un incidente stradale grave, necessitando di fondi per evitare l’arresto.

Grazie alla pronta segnalazione delle vittime alla Polizia, entrambi i truffatori sono stati identificati e rintracciati.

In un caso, è stata recuperata tutta la refurtiva, mentre nell’altro sono stati recuperati i gioielli sottratti.

Gli investigatori hanno individuato un’auto sospetta a Forlì, dove sono stati trovati i gioielli rubati, e il truffatore è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza di rimanere vigili contro le truffe telefoniche, consigliando di segnalare immediatamente situazioni sospette al numero di emergenza 112, preferibilmente utilizzando un cellulare o chiedendo aiuto a un vicino di casa, evitando di utilizzare il telefono fisso dal quale è stata ricevuta la chiamata.

Questa rapida risposta dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere la comunità e nella lotta contro le truffe mirate agli anziani a Fano.