Truffa dello specchietto, Polizia individua un 40 enne pluripregiudicato

Un tentativo di truffa per finto incidente automobilistico è stato accertato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia di seguito ad un intervento della Volante e successiva denuncia sporta da un anziano cittadino senigalliese.

In particolare, quest’ultimo raccontava di trovarsi a transitare in una frazione della città e notava passare un veicolo cui dava la precedenza il quale dopo poco si fermava sul margine della carreggiata.

Pochi istanti dopo aver sorpassato l’autovettura, l’uomo notava dallo specchietto retrovisore sopraggiungere la stessa autovettura che lo inseguiva, lampeggiando ed invitandolo ad accostare. Una volta fermato il veicolo, dall’autovettura scendeva un uomo il quale contestava di essere stato urtato nella manovra, danneggiandogli lo specchietto retrovisore che si presentava piegato.

L’anziano, pur essendo convinto di aver tenuto una corretta distanza durante il sorpasso, veniva persuaso della propria responsabilità e, a titolo di risarcimento, l’uomo gli chiedeva la somma di oltre 300 euro e ciò anche per evitare la denuncia dell’incidente all’assicurazione che avrebbe determinato l’aumento del costo della polizza assicurativa.

L’anziana vittima, priva di denaro contante, acconsentiva a recarsi presso un bancomat delle Poste Italiane per prelevare il contante, spostandosi in città. A quel punto, però, insospettito dall’incalzante insistenza del soggetto, contattata la Polizia, comunicava a quest’ultimo i propri dubbi dicendogli che la cosa non lo convinceva affatto e l’uomo, vistosi scoperto, si allontanava velocemente.

Gli agenti del Commissariato, anche alla luce del racconto particolareggiato fatto dalla vittime del tentativo di truffa, avviavano le indagini partendo dai dati sul veicolo utilizzato dal truffatore.

Emergeva che l’auto era in uso a soggetti costantemente dediti a truffe ed in genere a reati contro il patrimonio.

I poliziotti poi individuavano uno degli utilizzatori del veicolo che veniva riconosciuto dalla vittima quale autore del tentativo di truffa. Quest’ultimo R.G. di anni 40 nativo dell’Abruzzo ma residente nel siracusano risultava avere innumerevoli precedenti penali per reati contro il patrimonio, e specificamente per la c.d. “ truffa dello specchietto”

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, dunque, provvedevano a deferire all’autorità giudiziaria l’uomo nei cui confronti di procedeva anche all’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Senigallia per anni tre