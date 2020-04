Truffa pensioni: prende la pensione del cugino per dieci anni

Operazione anti truffa delle fiamme gialle nel maceratese per appropriazione indebita della pensione.

Per dieci anni un operaio senegalese si è appropriato della pensione di invalidità del cugino, percepita a seguito di un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel 2009, e quantificata complessivamente in 790mila euro se sommata al risarcimento.

Lo hanno scoperto i finanzieri della Tenenza di Camerino che, a conclusione di un’attività delegata dalla Procura di Macerata hanno denunciato il senegalese per i reati di truffa, circonvenzione di incapace e autoriciclaggio: questi, curatore legale e unico parente presente in Italia dell’infortunato, si era adoperato per gestire la pensione e la quota risarcitoria ma invece di curare gli interessi del cugino si sarebbe appropriato di tutto il capitale