Truffatore denunciato e con Foglio di via rimandato a Siracusa

L’uomo non potrà rientrare ad Ancona per tre anni

Continua incessante l’attività di prevenzione della Polizia ad Ancona. Le Volanti sono intervenute nella mattina in Zona Posatora, per segnalazione di un uomo che si aggirava in strada con uno specchietto retrovisore rotto tra le mani, tentando presumibilmente di individuare il soggetto più idoneo da truffare.

I poliziotti dopo aver rintracciato l’uomo, italiano, originario e residente nella provincia di Siracusa, con molti precedenti di polizia ed in materia di reati contro il patrimonio, lo portavano presso gli Uffici della Questura per i seguiti di competenza degli uffici investigativi. Contemporaneamente personale dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, valutata la posizione del soggetto, istruiva nei confronti dell’uomo, residente fuori regione, senza occupazione lavorativa in Ancona, già colpito da precedente misura di prevenzione del Questore scaduta, l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio per tre anni.

L’individuo è ritenuto un soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, che non ha alcun legittimo motivo né lavorativo, né familiare per trattenersi nel territorio anconetano.

Con l’emissione del Foglio di via obbligatorio, il Questore ordina al prevenuto di allontanarsi dal Comune di Ancona, di rientrare nel luogo di residenza e lo diffida dal farvi ritorno senza preventiva autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Dal mese di Gennaio 2023 ad oggi il Questore di Ancona ha emesso complessivamente, grazie al lavoro di analisi criminale dei reati e dei soggetti che destano allarme in ambito provinciale: N.93 F.V.O.

“La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente – spiega il Questore Capocasa – ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”.