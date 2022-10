Truffe anziani, incontro della Polizia a Colli del Tronto

Qualche giorno fa, alcuni agenti di Polizia hanno incontrato gli appartenenti al circolo ricreativo di Colli del Tronto per parlare con loro del tema sempre attuale delle truffe agli anziani.

Durante l’incontro, tenuto dal Capo di Gabinetto della Questura di Ascoli Piceno Dott. Guido Riconi, abbiamo avuto modo di confrontarci con il vissuto giornaliero di molti cittadini che, raccontandoci le loro esperienze, ci hanno anche fatto capire quali sono le loro maggiori preoccupazioni e difficoltà. Attraverso questo proficuo dialogo infatti, abbiamo avuto modo di evidenziare gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati per raggirare le ignare persone.

In particolare è stato importante stabilire un contatto diretto con le persone della nostra comunità ed offrire loro il nostro apporto quale punto di riferimento sempre presente per far fronte alle loro esigenze.