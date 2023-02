Turismo, 2022 anno record per le Marche nonostante la pandemia

Numeri importanti per il turismo nelle Marche con dati record registrati nel 2022 nonostante la pandemia.

Reputazione turistica in crescita ma un’ulteriore grande opportunità di rilancio. arriverà dallo sviluppo delle infrastrutture: dalle arterie stradali sbloccate, dalla chiusura del contratto per l’insediamento del polo logistico Amazon all’interporto di Jesi, in combinazione con porto e aeroporto; ma anche dalle azioni a sostegno dei borghi e per il rilancio delle aree montante più in sofferenza anche per il sisma.

Lo ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Acquaroli durante una conferenza stampa organizzata in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, guidato da Franco Elisei, che ha donato al governatore una pergamena disegnata beneagurante in cui viene raffigurato simbolicamente un ‘faro