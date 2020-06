Turismo, dati interessanti sulle prenotazioni nelle Marche

“I dati che abbiamo sulle prenotazioni turistiche sono interessanti. L’abbiamo rilevato, a livello locale, con le piccole realtà ricettive dell’entroterra che si dichiarano soddisfatte dalle prenotazioni finora ricevute. Lo riscontriamo, a livello nazionale, con canali informali che ci segnalano come le Marche siano tra le tre regioni d’Italia con le migliori performance. È un dato importante che ci spinge a rafforzare il connubio tra turismo e cultura, puntando anche su manifestazioni come Popsophia”. Lo ha detto il presidente Luca Ceriscioli, intervenendo alla video conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà, a Pesaro, dal 2 al 5 luglio. Ceriscioli ha anche anticipato che “la Commissione europea ha approvato la concessione degli aiuti per le start up di nuovi voli verso l’aeroporto delle Marche. Significa che potremmo avviare il bando per aggiungere circa 40/50 nuove destinazioni collegate con le Marche. Siamo la prima Regione, in Europa, che riesce a ottenere questo risultato, quindi la possibilità di utilizzare fondi pubblici per incrementare i voli con destinazione Marche. È un contributo per guardare con ottimismo al futuro. Come fatto nell’emergenza sisma, ripartiamo all’insegna della cultura, di cui Popsophia, con i 100 mila euro di contributo regionale, rappresenta un piccolo tassello della manovra complessiva di rilancio da 210 milioni”.





