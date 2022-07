Ottimismo per la ripresa del settore del Turismo nelle Marche con dati incoraggianti in questa prima parte d’estate.

“Il primo fine settimana di luglio le Marche sono state tra le regioni con più alto tasso di occupazione nelle strutture ricettive (81%) secondo Assoturismo, con un aumento significativo delle prenotazioni dei turisti stranieri” Lo annuncia il presidente della Regione Francesco Acquaroli su facebook.

“Anche il dato dei primi mesi dell’anno è positivo – prosegue -, registra un +72,69 sugli arrivi e +39,63 sulle presenze rispetto al 2021”.

Dati, relativi a turisti italiani e stranieri, che “confermano che la nostra regione sta riprendendo i livelli pre-pandemia. Questo pomeriggio sono a Marina di Altidona per l’inaugurazione della Ciclovia Adriatica e del nuovo tratto di spiaggia reso possibile dalla posa in opera delle nuove scogliere, opera finanziata daIl’amministrazione che mi ha preceduto e attuata ora”. “Una Regione che cresce – sottolinea – e che punta molto sul territorio, a confermarlo ci sono anche i primi dati dei turisti che mostrano una tendenza positiva e di ripresa per le Marche.

Noi che conosciamo la nostra regione sappiamo che non può essere altrimenti – prosegue Acquaroli – ma dobbiamo costruire sempre di più un’offerta attrattiva che sappia intercettare flussi che finora non ci conoscevamo. Siamo sulla buona strada!”.