Turismo, Mancini confermato testimonial della Regione Marche

La Regione Marche conferma la massima stima nei confronti del commissario tecnico Roberto Mancini attraverso le parole di Acquaroli.

Mancini è stato scelto come testimonial della Regione non solo per la sua indiscussa carriera sportiva ma, soprattutto, perché rappresenta un illustre marchigiano conosciuto in tutto il mondo, figura di grande rilievo e di riconosciuta stima, che rappresenta a pieno l’identità marchigiana”.

Lo scrive in una nota la Regione in merito a indiscrezioni di stampa che paventano ipotesi di rescissione del contratto con il commissario tecnico della nazionale originario di Jesi (Ancona) dopo la mancata qualificazione per il Mondiale.

“La mancata qualificazione – aggiunge il presidente – non cambia l’intenzione del Presidente Acquaroli e della Regione di proseguire con la campagna di promozione insieme alla figura di Roberto Mancini, così come già programmata. Si ribadisce il sostegno totale e il ringraziamento per quanto mister Mancini ha fatto fino ad oggi e farà per le Marche”.

“Quando un anno fa abbiamo cercato Roberto Mancini come testimonial – aveva scritto in un post Acquaroli subito dopo la partita Italia-Macedonia del Nord che ha sancito l’esclusione dell’Italia dai prossimo Mondiali in Qatar – non lo abbiamo fatto solo per l’allenatore e per il campione sportivo, ma per la straordinaria persona di grande marchigiano. Questa sera più che mai FORZA Roberto!”.