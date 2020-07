Turismo, Polizia riprende progetto di controlli MITI’ 4

Continuano i controlli del territorio di Ancona e Provincia. Da ieri il Questore ha disposto la ripresa del progetto MITÌ 4 in concomitanza del notevole incremento del flusso turistico lungo il litorale adriatico comprendenti i comuni rivieraschi di questa provincia.

Ve lo ricordate perché il nome MITI ‘?, si narra che MITÌ fosse una giovane che abitava in un paesino della costa anconetana e che di notte fece un sogno, la fanciulla sognò un giovane che sarebbe arrivato presto dal mare per sposarla. Fiduciosa e fermamente convinta che quel sogno diventasse la realtà attese per giorni l’arrivo di una barca pazientando su una Rupe del promontorio del Conero fino a quando non esitò a gettarsi in mare diventando una splendida sirena pur di raggiungere tra le onde il suo sogno. Il progetto nasce dalla convinzione che il controllo integrato del territorio via terra e via mare non è utopia ma una affermata e comprovata realtà, un nuovo modo di concepire l’attività di prevenzione e repressione della Polizia di Stato .

E come per MITÌ il progetto richiede pazienza convinzione attesa coraggio e passione Talora I risultati non saranno eclatanti ma si otterranno sicuri e positivi riscontri a lungo termine in maniera proficua e duratura. Controllo integrato perché verrà fatto dalle Volanti della Questura e dal personale dei Commissariati, dai Cinofili, dalle Manta, ( le moto d’acqua) , dalla Polizia Stradale e all’occorrenza da personale della squadra mobile. I risultati saranno ovviamente vagliati anche da personale della Divisione Amministrativa e dalla Divisione Anticrimine per quanto di loro specifica competenza.

Nel progetto saranno coinvolte anche le Polizie Municipali. Naturalmente ci saranno occhi poliziotteschi anche dall’alto con il nostro POLI . IL Progetto inizierà domani e terminerà a fine agosto. Ogni settimana vi forniremo i risultati. W la Polizia di Stato