Tutto Musica 2022, stage estivo dell’Istituto Nelio Biondi a Camerino

Si svolgerà dal 4 al 9 luglio 2022 la XXI edizione di “Tutto Musica 2022” lo stage estivo per ragazzi organizzato dall’Istituto musicale Nelio Biondi di Camerino.

L’istituto, attivo dal 1976 sul territorio maceratese nel campo della didattica e della diffusione della cultura musicale, dopo lo stop imposto dalla pandemia, ritorna in presenza con questo tradizionale appuntamento estivo all’interno della nuova Accademia della musica Corelli, donata dalla Andrea Bocelli Foundation, e nei luoghi all’aperto della vicina e suggestiva chiesa di Fonte di San Venanzio.

Lo stage vuole essere non solo un momento di approfondimento didattico per tutti gli allievi, ma anche un momento importante di aggregazione per tutti coloro che condividono lo stesso interesse per la musica.

Il corso è rivolto ai ragazzi delle scuole medie ad indirizzo musicale, agli allievi delle scuole di musica pubbliche e private e agli allievi dei corsi di orientamento bandistico che abbiano frequentato un corso strumentale almeno di un anno.

Oltre ai corsi individuali (pianoforte, chitarra classica e moderna, basso elettrico, clarinetto, flauto, sassofono, tromba e trombone, corno, tuba, euphonium, oboe, fagotto, violino, viola, violoncello, percussioni e batteria), gli iscritti frequenteranno i vari laboratori di musica d’insieme, pratica fondamentale dal punto di vista formativo, che andranno dal duo all’orchestra, secondo il proprio livello di preparazione.

Essi potranno seguire, secondo le proprie esigenze, le lezioni di teoria e lettura della musica, di pianoforte complementare, di ritmo e di esercitazioni corali. Sono previsti anche laboratori di improvvisazione.

Con lo scopo di far interagire bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, è previsto un laboratorio ritmico, giocoso e allegro all’interno del quale il fulcro principale sarà la musica d’insieme, il movimento, body/percussion e apprendimento di frasi ritmiche utilizzando percussioni e strumenti ritmici vari.

Tra le novità dell’edizione della stage 2022 anche un laboratorio vocale “Una voce – tante voci”, una sorta di viaggio alla scoperta e al controllo degli infiniti colori della voce primo e naturale strumento di creazione musicale.

Il corpo docente, coordinato dal M° Vincenzo Correnti, direttore artistico dell’Istituto musicale, sarà formato dagli insegnanti strutturati e da docenti ospiti.

Lo stage prevede, oltre alle attività musicali, momenti di svago, di divertimento e relax e al termine è previsto un concerto finale.

Fino al 25 giugno 2022 è possibile iscriversi a “Tutto Musica 2022”.

Info: [email protected]

PATROCINI – COMPARTECIPAZIONI – COLLABORAZIONI – SPONSOR

• Comune di Camerino

• UNICAM

• Provincia di Macerata

• Andrea Bocelli Foundation

• Regione Marche

• S.I.A.E.

• Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

• Banca dei Sibillini – Credito cooperativo di Casavecchia

• Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo

• I.C. ad indirizzo musicale P. Tacchi Venturi di San Severino Marche

• I.C. ad indirizzo musicale G. Leopardi Sarnano

• I.C. ad indirizzo musicale Betti Camerino

• FIGeST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

• Corpo Filarmonico Adriani di San Severino Marche

• Banda Musicale Alta Valle del Potenza

• Banda Musicale di Esanatoglia

• Ripa Music – Musical Instruments Paderno Dugnano

• ZAC Ligature – ligature per strumenti a fiato