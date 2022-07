Sabato 9 luglio 2022 si è concluso lo stage estivo per ragazzi “Tutto Musica 2022”, organizzato dall’Istituto musicale “Nelio Biondi” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Camerino.

All’esterno dell’Accademia della musica, con il profilo di Camerino a guardare, 78 giovani partecipanti, diretti dal M° Vincenzo Correnti, direttore artistico della manifestazione e dell’Istituto musicale, hanno proposto un concerto che ha sintetizzato il lavoro svolto nella settimana dello stage, che è iniziato lunedì 4 luglio. Diversi i generi e gli stili trattati, con brani arrangiati e calibrati per ogni ragazzo, a seconda del proprio livello di preparazione e proprio per questo il M° Vincenzo Correnti, durante il concerto finale, ha voluto illustrare la scelta di ogni singolo brano eseguito.

Gilberto Spurio, presidente di Adesso Musica, ha voluto salutare e ringraziare e presenti e i numerosi sponsor e partner che hanno voluto dare il loro contributo o patrocinio a questa manifestazione, che ogni anno si presenta sempre più ricca di partecipanti e di contenuti.

Presente al concerto il vice sindaco e assessore alla cultura di Camerino Antonella Nalli la quale, insieme al presidente Spurio e alla segretaria generale Martina Casadidio, ha consegnato gli attestati di partecipazione. “E’ un onore essere qui con voi – ha detto l’Assessore ai ragazzi – che siete il futuro di questo territorio e che attraverso le note ci date la speranza. L’Istituto musicale Biondi è un’eccellenza e il mio ringraziamento va al M° Correnti e a tutti i suoi collaboratori, perché non si sono mai fermati, superando le avversità di ogni genere, e perché ci regalano momenti speciali come quello che abbiamo vissuto in questo pomeriggio”.

Hanno preso la parola anche Debora Pantana per la provincia di Macerata, Patrizio Romaldini per la Figest, Roberta Rovelli per la BCC, Andrea Resparambia per la PRO. GE.CO. srl.

Sono stati giorni intensi e ricchi di emozioni, di condivisione e di rispetto, con la musica quale mezzo per esprimere suoni, emozioni e colori attraverso lezioni individuali, di sezione, laboratori e prove d’insieme. Nella settimana di Tutto Musica c’è stata anche la conferenza stampa del Camerino Festival, che ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi, la visita del cantante Giovanni Caccamo con tutto lo staff dell’Andrea Bocelli Foundation, del sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, degli assessori Antonella Nalli e Silvia Piscini e di Gianluca Pasqui, in rappresentanza della Regione Marche e sono arrivati i messaggi da parte di Veronica e Andrea Bocelli, i quali seguono con interesse tutte le attività dell’Istituto musicale.

I docenti coinvolti coordinati dal direttore Vincenzo Correnti sono stati: Fabio Paciaroni, Francesco Fratini, Chiara Severini, Chiara Ercoli, Letizia Forti, Alessio Orsi, Giacomo Correnti, Francesco Ricci, Sabrina Barboni, Raffaela Zannini, Cinzia Bardeggia, Roberto Micarelli e Silvia Camertoni.

Tutor: Micaela Mancinelli, Martina Mancinelli, Sara Buldrini, Letizia Filegi Tomè, Giulia Brutti, Gianluca Aureli, Arianna Quintiliani e Diego Minnozzi.

Città di Camerino

Andrea Bocelli Foundation

Unicam

Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

Unione Montana Marca di Camerino

Provincia di Macerata

Regione Marche

FIGeST -Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

PROGECO costruzioni Generali

S.I.A.E. direzione generale

Banca dei Sibillini – Credito cooperativo di Casavecchia

Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo

Corpo Filarmonico Adriani di San Severino Marche

Banda Musicale Alta Valle del Potenza

Banda Musicale di Esanatoglia

Ripa Music – Musical Instruments Paderno Dugnano (MI)

ZAC Ligature – ligature per strumenti a fiato

PROVENIENZA RAGAZZI E DOCENTI

Camerino – Muccia – Serravalle di Chienti – Pievetorina – Visso – Valfornace – Caldarola – Belforte del Chienti – Tolentino – Macerata – Corridonia – Civitanova Marche – Sarnano – San Ginesio – Castelraimondo – San Severino Marche – Matelica – Esanatoglia – Fabriano – Sassoferrato – Jesi – Ancona – Roma