Tutto pronto per BrodettoFest dal 9 settembre al Lido di FANO

Fano si veste a festa per celebrare sua maestà il Brodetto, piatto simbolo della riviera adriatica, che verrà celebrato in una tre giorni intensa al Lido di Fano (Lungomare Simonetti).

La 20° edizione di BrodettoFest alzerà il sipario venerdì 9 settembre, alle ore 19, con il taglio del nastro al Palco centrale (Largo Seneca) e darà il via a incontri, degustazioni, cooking show con grandi nomi dello spettacolo e chef che hanno fatto la storia della cucina italiana, laboratori per bambini dedicati alla conoscenza del cibo di qualità e alla scoperta del mare, oltre a tante bellissime novità.

Saranno presenti alla cerimonia inaugurale insieme a Confesercenti, storici organizzatori, il Sindaco Massimo Seri, l’Assessore al Turismo Etienn Lucarelli, il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni, il presidente di Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini, il Sottosegretario di Stato al Mipaaf, Francesco Battistoni e autorità civili, militari e religiose.

Sarà lo chef Davide Di Fabio del ristorante Alla Gioconda di Gabicce Monte a firmare il primo spettacolo ai fornelli della grande cucina del Pala Brodetto con un suo piatto dal sapore autentico, ma con radici profonde nell’immaginario: Zuppiera di pasta e pesci dell’Adriatico (ore 20).

Viaggiare in alcuni dei Paesi più interessanti del mondo, ha permesso allo Chef Davide Di Fabio di colorare i suoi piatti con la creatività. Classe 1985, ha definito sin da subito quale sarebbe stato il suo destino iscrivendosi alla scuola alberghiera di San Benedetto del Tronto. Dopo una esperienza durata 16 anni presso l’Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena, nel 2021 diventa lo Chef del ristorante “Alla Gioconda” – Gabicce Monte. Una personalità ossimorica: gli piacciono i piatti dal sapore vero e diretto, ma con radici profonde nell’immaginario che alimenta grazie all’amore per la musica. Al Brodetto Fest, la sua ricetta sarà uno specchio della sua ambivalente personalità.

Il coordinamento della brigata di cucina del Palabrodetto è a cura dello chef Antonio Bedini. Abbinamento piatto-vino a cura dei Vignaioli d’Autore, progetto che riunisce 9 cantine storiche della Doc Bianchello del Metauro.

Costo dei cooking show è di 20 euro (info e prenotazioni: brodettofest.it).

Grande attesa al Lido di Fano per l’arrivo di Gianmarco Tognazzi: sul palco centrale (ore 21.30 – ingresso gratuito) si troverà a raccontare di sé e della sua passione per il vino, con il conduttore Rai Paolo Notari. Tognazzi, cresciuto tra vigne e uliveti, ha sempre avuto il vino nel sangue e ha deciso, con la Tognazza, di raccontare le emozioni attraverso il vino. “Una bottiglia non può essere esattamente uguale ad un’altra perché il vino è una bevanda nobile che deve essere interpretato e deve avere una sua anima”.

Alle ore 22 al PalaBrodetto torna il format di successo BrodettoLab – Lunga Vita al Brodetto – Analisi visiva, tattile e gusto-olfattiva in abbinamento alle creazioni di mare di Antonio Scarantino, chef di AlMare, ispirate al brodetto. (costo: 10 euro). Con Davide Eusebi e Otello Renzi.

Debutta per la 20° edizione lo Spazio Bro La Cucina dei Pescatori per un assaggio di Brodetto alla fanese, preparato nei pentoloni, ricetta che mette in risalto il connubio tra pesce e pomodoro per una zuppa di pesce tra le più buone d’Italia. In collaborazione con Antonio Gaudenzi.

Il brodetto sarà al centro del menu dei ristoranti locali collegati alla kermesse dal brodettoBus

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con Luca Cervo e la sua Pizza Bro.

BrodettoFest è anche la festa di tutti i bambini grazie a Brodetto&Kids il progetto ludico-educativo, in collaborazione con il MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che piace tanto ai bambini e alle famiglie, poiché attraverso il gioco libero e di gruppo, si coinvolgono i più piccoli alla scoperta e alla conoscenza della sana alimentazione. Per i bambini fino ai 4 anni, tutti i giorni dalle 18 alle 21 sono previsti laboratori didattici creativi e dalle 20 alle 21 narrazioni interattive e favole a tema brodetto. Invece, per i bambini dai 4 anni in su, tutti i giorni dalle ore 18: ‘Se lo dice il Prof’, l’incontro con il biologo marino Corrado Piccinetti alla scoperta dei pesci del mare Adriatico. Dalle ore 19 Coldiretti curerà i laboratori didattici di educazione alimentare per fare scoprire i benefici della stagionalità di un prodotto, la sua provenienza a chilometro zero. Alle ore 20 ‘Guarda & Gusta’ cooking show per bambini, con degustazione. Alle ore 21.30 di venerdì game show ‘I Cervellini’ (quiz con domande a tema ‘Il Brodetto di Fano’).

E non mancherà la Moretta, tipica bevanda dei pescatori: venerdì, ore 20 e ore 21, Area Meet Moretta, incontro e degustazione sulla Moretta Fanese con Laura Ceccacci, in collaborazione con Enoteca Biagioli (si ripete sabato agli stessi orari).

BRODETTO TOUR

Per le visite e le escursioni nei tre giorni di evento, TuQui Tour organizza venerdì 9 settembre: Viaggio tra le meraviglie della città della Dea Fortuna raccontate da una guida esperta e finale a sorpresa! – Visita guidata di Fano e aperitivo finale. Partenza: h 18:00 / Rientro h 20:00 (18 euro). Sabato 10 settembre: A scuola di Brodetto, Dal mercato del pesce alla tavola di casa in atmosfera autentica e conviviale. Impariamo insieme a cucinare il Brodetto! – Giro al mercato ittico di Fano per acquistare il pesce – Cooking show brodetto in casa di campagna. (Pranzo, bevande incluse 80 euro). Incontro: h 9.00. Domenica 11 settembre: Incrocio di tradizioni: quando il pesce incontra il vino di qualità – Alla scoperta di una meravigliosa realtà produttiva del territorio che valorizza antichi vitigni autoctoni con metodologie a basso impatto ambientale. Visita della cantina e degustazione delle eccellenze enologiche Doc della provincia in abbinamento a sfiziose stuzzicherie di mare (20 euro). Incontro: h 16:30. Info e prenotazioni: TuQui Tour: tel. +39 0721 805629 whatsapp +39 392 4310160 incom[email protected] – www.tuquitour.com.

BrodettoFest è organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano, con il contributo della Regione Marche, della Camera di Commercio Marche, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Camera di Commercio delle Marche, Coldiretti e Legambiente.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno di: Bcc di Fano, Profilglass, Conad, Banco Marchigiano, Gls, Birra Mastio, Fishers. Partner tecnici: Apice Arredamenti, Mepa, TuQui Tour.

Media partner: Qn Il Resto del Carlino, Italia a Tavola, Plein Air, Radio Subasio.

La manifestazione è in collaborazione con: Federazione dei Ristoratori Pesaro e Urbino, Associazione Professionale Cuochi Italiani, Aset, Ami Spa, Fano Città delle bambine e dei bambini, CineFortunae. Partner di Meet Moretta sono: Must Espresso Italiano, ElDorado, Bitter Fusetti, Luxury Spirits, Just One Drop, Lumian, Ghiaccino.

INFO: brodettofest.it | Fb e IG Brodettofest