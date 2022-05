Tutto pronto per “Sport a Treia 2022”

E’ tutto pronto per il via all’iniziativa “Sport a Treia 2022”, progetto realizzato dall’Unione Sportiva Acli e da ASD Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale di Treia.

La serie di eventi si pone in continuità con le attività che sono state realizzate nel 2020 e nel 2021 e che hanno avuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione di persone di ogni età.

Il via ci sarà il 9 giugno con una camminata serale, a partire dalle ore 21, che prenderà il via davanti al piazzale della chiesa di Santa Maria in Selva. Sono poi previste altre 3 camminate serali con partenza dall’Arena Carlo Didimi di Treia (il 16 giugno), dal piazzale della nuova chiesa di Passo di Treia (il 30 giugno) e dal piazzale Don Antonio De Mattia a Chiesanuova di Treia (il 7 luglio).

Si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia. Per informazioni sulle camminate serali si possono contattare i numero 3496667368 e 3482407754.

Anche nel 2022, visto il successo riscontrato nelle precedenti edizioni del progetto, è previsto un corso base di Nordic Walking che si svolgerà a San Lorenzo di Treia sabato 18 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il corso sarà seguito da un allenamento aperto a tutti, in programma domenica 19 giugno a partire dalle ore 9,30, con ritrovo presso il bar di San Lorenzo di Treia.

Chi vorrà partecipare all’iniziativa dovrà prenotare telefonando al numero 3482407754.

Per partecipare all’iniziativa si consiglia l’utilizzo di abbigliamento sportivo. I bastoncini per il corso saranno messi a disposizione dall’organizzazione.