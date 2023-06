Ubriachezza molesta: intervento della Polfer nella Stazione di Ancona

Nei giorni scorsi personale della Polizia Ferroviaria segnalava al Questore di Ancona un cittadino di origini somale, di circa 28 anni, il quale è stato colto ripetutamente nei locali dello Scalo Ferroviario di Ancona, in stato di ubriachezza molesta.

Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Ferroviaria, veniva più volte sanzionato da personale di quell’Ufficio per comportamenti molesti, sempre causati dallo stato di ebbrezza e quindi sanzionato ex art. 688 c.p. Per i motivi indicati il Questore Capocasa ha disposto nei riguardi dell’uomo un provvedimento di D.Ac.Ur., per un anno, strettamente collegato alle condotte moleste, con divieto di Accesso all’interno dello scalo ferroviario di Ancona, in quanto colto in loco ripetutamente in stato di ebbrezza manifesta all’interno della Stazione, con disturbo alla normale fruizione dei servizi ferroviari e con pericolo per la sicurezza dei viaggiatori. Il Questore Capocasa: “Esserci sempre è anche assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in un luogo fulcro della vita cittadina, soprattutto in un momento in cui, con le ferie estive, gli scali ferroviari diventano luogo di aggregazione di passeggeri e viaggiatori”.