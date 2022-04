Ubriaco aggredisce agenti e viene arrestato ad Ancona

Nella serata di sabato le Volanti sono intervenute presso un bar sito in via Flaminia, dove era stato segnalato un uomo che stava danneggiando un distributore esterno di tabacchi, dopo aver urinato nelle vicinanze.

Giunti sul posto, gli operatori individuavano il predetto soggetto, visibilmente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, come si poteva desumere dall’alito vinoso, dal tono di voce molto elevato, dal suo equilibrio precario, nonché dall’incapacità di formulare frasi di senso compiuto.

Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo iniziava immediatamente a dare in escandescenza, rivolgendo agli Agenti frasi oltraggiose e minatorie.

Gli operatori, al fine di non aggravare la situazione, cercavano di instaurare un dialogo con il soggetto, richiamandolo ad un comportamento consono, ma inutilmente, in quanto il predetto perpetrava nella sua azione.

Non contento della sua condotta offensiva, all’improvviso l’uomo si scagliava contro uno degli Agenti, cercando di colpirlo al collo.

Alla luce di tale aggressione, i poliziotti decidevano di immobilizzare il soggetto e di caricarlo nell’autovettura d’istituto per il trasporto in Questura, dove proseguiva nel suo comportamento molesto ed aggressivo.

Dai successivi accertamenti, risultava trattarsi di un cittadino italiano di 55 anni, con a carico numerosi precedenti di polizia.

Per quanto indicato, l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di oltraggio, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale e lesioni; veniva inoltre sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

In data odierna l’Autorità Giudiziaria provvedeva a convalidare l’arresto, disponendo inoltre la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

