Ubriaco danneggia locale e viene fermato dalla Polizia ad Ancona

Qualche giorno addietro, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Senigallia intervenivano, su richiesta del titolare, presso una pizzeria operante in zona Vivere Verde dove era stato segnalato un giovane che, colpendola, aveva danneggiato la porta d’ingresso del locale.

I dipendenti dell’attività dichiaravano che, poco prima, un ragazzo si era presentato all’interno della pizzeria e senza motivo cominciava a colpire con forza la porta d’ingresso, danneggiandola per poi allontanarsi.

Mentre i poliziotti verificavano quanto fosse accaduto, l’autore del gesto tornava nel locale e veniva identificato risultando trattarsi di un 30enne di Senigallia.

Questi dapprima si mostrava collaborativo ma dopo poco metteva in atto comportamenti aggressivi che alternava a momenti di tranquillità, verosimilmente legati ad uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche

Poco dopo il giovane, nonostante la presenza di diverse persone, manteneva un atteggiamento altalenante e ad un certo punto, improvvisamente, tentava di allontanarsi. I poliziotti cercavano di bloccare la sua fuga ma questi cominciava a muoversi con una certa violenza per divincolarsi e tentare di allontanarsi. Il giovane, con una certa difficoltà, veniva comunque fermato dagli agenti nonostante proseguisse negli atteggiamenti di resistenza all’operato dei poliziotti.

A quel punto, considerato il prolungato comportamento violento del giovane interveniva in ausilio un equipaggio dei Carabinieri e veniva richiesto l’intervento di personale del 118.

Accompagnato in ospedale, il giovane proseguiva ad agitarsi, tentando più volte di bloccare l’operato del personale sanitario e cercando di allontanarsi. Situazione questa che si protrae per diverso tempo creando diversi problemi ai sanitari e richiedendo ripetuti interventi degli agenti lì presenti sia per contenere l’uomo ma anche per garantire la sicurezza del personale medico.

Di seguito all’intervento sanitario si accertava lo stato di ebbrezza alcolica piuttosto grave. L’uomo dunque, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per l’ubriachezza, veniva deferito all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per le lesione procurate ad uno degli agenti intervenuti.