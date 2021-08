Udinese-Ascoli 3-1, Picchio eliminato con onore dalla Coppa Italia

Termina 3-1 in favore dei friulani il match della Dacia Arena, valido per i 32esimi di Finale della Coppa Italia. Ascoli fuori dalla competizione, fra una settimana esordirà in Campionato col Cosenza.

Monologo dei friulani che vanno sul 3-0 con la doppietta di Pereyra e con il gol di Molina mentre i marchigiani segnano il gol della bandiera con D’Orazio.

Il tabellino del match:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen (59′ De Maio), Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra (59′ Arslan), Walace, Makengo (77′ Forestieri), Udogie; Pussetto (68′ Okaka), Cristo (68′ Deulofeu). A disp.: Scuffet, Piana, Zeegelaar, Jajalo, Palumbo, Samardzic, Becao. All. Gotti.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi (59′ Baschirotto), Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo (70′ Quaranta), Buchel (59′ Saric), Eramo (86′ Castorani); Fabbrini; Dionisi, Bidaoui. A disp. Guarna, Raffaelli, Tavcar, Franzolini, D’Agostino, Lico, Ventola. All. Sottil

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo

RETI: 11′ e 55′ Pereyra (U), 53′ Molina (U), 92′ D’Orazio (A)

NOTE: ammoniti Avlonitis (A), Larsen (U), Baschirotto (A), Dionisi (A). Rec. 2′ pt, 7′ st.