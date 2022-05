Ugo Betti per i giovani, sabato a Camerino la premiazione

Sabato 28 maggio 2022 alle 10.30 l’Auditorium Benedetto XIII ospita la cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 del “Premio Ugo Betti per i giovani”, organizzato dal Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti del Comune di Camerino. Saranno presenti gli studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso.

La giuria, composta da Massimo Fabrizi (Presidente), Paola Porfiri, Giuseppa Santancini e Paolo Verdarelli, ha valutato i 21 elaborati a tema pervenuti alla scadenza del 15 gennaio. Il bando, infatti, prevedeva che gli studenti elaborassero testi e materiali traendo ispirazione da temi bettiani: il paesaggio (lavori di gruppo per le scuole primarie), la memoria (lavori di gruppo per le scuole secondaria di I grado; la giustizia (lavori individuali per le scuole secondarie di II grado) e colpa/pietà (lavori individuali per le università e l’Accademia di belle arti).

Durante l’evento di sabato verranno resi noti vincitori e segnalati.

Dopo i saluti istituzionali del dott. Carlo Ferraccioni, sub commissario straordinario del Comune di Camerino, sono previsti gli interventi di Giuseppe De Rosa, direttore Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti (Il premio), Carla Carotenuto, Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti (Ugo Betti), Angela Amici, Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti (I temi del concorso) e Massimo Fabrizi, presidente giuria Premio Ugo Betti per i giovani (I lavori di valutazione). Moderatrice: Donatella Pazzelli.

